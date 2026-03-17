ABD'de terörle mücadelenin başındaki isim, 'İran savaşı bir yalan' diyerek istifayı bastı. Başkan Trump'a zehir zemberek bir mektup yazan yetkili, Amerikan askerlerinin İsrail lobilerinin baskısıyla ölüme gönderildiğini açıkladı.

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) Direktörü Joe Kent, görevinden istifa ederek Başkan Donald Trump'a hitaben bir mektup kaleme aldı.

Kent, İran ile yürütülen savaşın hiçbir meşru gerekçesi olmadığını ve ABD'nin bir dezenformasyon kampanyasıyla bu noktaya sürüklendiğini iddia etti.

"İSRAİL VE LOBİLERİN BASKISINA BOYUN EĞİLDİ"

Joe Kent, istifa mektubunda savaşın perde arkasına dair ağır suçlamalarda bulunarak şunları kaydetti:

"İran’daki devam eden savaşı iyi niyetle destekleyemem. İran ülkemize hiçbir yakın tehdit oluşturmadı ve bu savaşı İsrail ve onun güçlü Amerikan lobisinin baskısı nedeniyle başlattığımız açıktır. Bu yönetimin ilk döneminde, üst düzey İsrailli yetkililer ve Amerikan medyasının etkili isimleri, 'Amerika Önce' platformunuzu zayıflatan bir dezenformasyon kampanyası yürüttü."

ABDde istifa depremi: İran savaşı İsrail lobisinin baskısıyla başladı dedi Terörle Mücadele Direktörü istifa etti

"IRAK SAVAŞI’NDAKİ YALANIN AYNISI"

Süreci 2003 yılındaki Irak işgaline benzeten Kent, Trump’ı şu sözlerle uyardı:

"Bu yankı odası, sizi İran’ın ABD’ye yönelik acil bir tehdit oluşturduğuna ve hızlı bir zaferin mümkün olduğuna inandırmak için kullanıldı. Bu bir yalandı ve bizi binlerce askerimizin hayatına mal olan felaket Irak savaşına sürüklemek için kullanılan yöntemle aynıdır. Bu hatayı tekrar edemeyiz."

"AMERİKAN HALKINA FAYDASI YOK"

Savaş tecrübesi olan bir asker ve eşini operasyonlarda kaybetmiş bir eş (Gold Star) olarak konuştuğunu vurgulayan Kent, mektubunu şu çarpıcı sözlerle bitirdi:

"Amerikan halkına hiçbir faydası olmayan ve Amerikan hayatlarının bedelini haklı çıkarmayan bir savaşta yeni nesli savaşmaya ve ölmeye göndermeyi destekleyemem. İran’da ne yaptığımızı ve bunu kimin için yaptığımızı yeniden düşünmenizi diliyorum. Karar sizin elinizde."

