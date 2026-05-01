Beşiktaşlı yıldız korkuttu: Beyin sarsıntısı geçirdi
Beşiktaş'ta sakatlanan Tiago Djalo, beyin sarsıntısı şüphesiyle yerini Emmanuel Agbadou'ya bıraktı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta Portekizli savunmacı Tiago Djalo, oyuna devam edemedi.
KORKUTAN SAKATLIK
Uzun bir aranın ardından Beşiktaş'ta ilk 11'de maça başlayan Djalo, ilk golü attığı maçta geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Müsabakanın 80. dakikasında kendini iyi hissetmediği için topu dışarı atan ve kafasını gösteren Djalo, beyin sarsıntısı şüphesiyle oyundan alındı.
SAHAYA GOLLE DÖNDÜ
Fatih Karagümrük maçı öncesinde teknik heyet kararıyla kadroya alınmayan ve daha önce Alanyaspor ile oynanan Türkiye Kupası çeyrek finalinde de kadro dışı bırakılan Portekizli savunmacı, attığı golle dikkatleri üzerine çekti.
