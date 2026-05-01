Beşiktaş'ta sakatlanan Tiago Djalo, beyin sarsıntısı şüphesiyle yerini Emmanuel Agbadou'ya bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta Portekizli savunmacı Tiago Djalo, oyuna devam edemedi.

KORKUTAN SAKATLIK

Uzun bir aranın ardından Beşiktaş'ta ilk 11'de maça başlayan Djalo, ilk golü attığı maçta geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Müsabakanın 80. dakikasında kendini iyi hissetmediği için topu dışarı atan ve kafasını gösteren Djalo, beyin sarsıntısı şüphesiyle oyundan alındı.

SAHAYA GOLLE DÖNDÜ

Fatih Karagümrük maçı öncesinde teknik heyet kararıyla kadroya alınmayan ve daha önce Alanyaspor ile oynanan Türkiye Kupası çeyrek finalinde de kadro dışı bırakılan Portekizli savunmacı, attığı golle dikkatleri üzerine çekti.

