Exxon Mobil, Chevron ve ConocoPhillips CEO’ları, Başkan Trump’a sundukları 'acil kodlu' dosyada, petrolün 120 dolara çıkmasının küresel bir yıkıma yol açacağını duyurdu.

Amerikan petrol endüstrisinin devleri, Trump yönetimiyle gerçekleştirdikleri gizli zirvede enerji piyasalarına dair "kara bir tablo" çizdi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin manşete taşıdığı iddiaya göre, Exxon Mobil, Chevron ve ConocoPhillips gibi dünya devlerinin CEO'ları, Beyaz Saray yetkililerine İran savaşının neden olduğu tahribatı raporladı.

ABDli şirketlerden Beyaz Saray'a acil kodlu rapor! 120 dolarlık petrol dünyayı yıkar, bunun sadece tek çözümü var

PETROL FİYATLARINDA 120 DOLAR TEHLİKESİ

Exxon CEO'su Darren Woods, spekülatörlerin devreye girmesiyle fiyatların mevcut seviyelerin çok üzerine çıkabileceğini ve rafine ürünlerde ciddi arz sıkıntısı yaşanabileceğini konusunda Trump yönetimini uyardı:

"Dünyanın 120 dolarlık petrole ihtiyacı yok. Bu, ekonomik yıkıma neden olacak" dedi.

Sektör yöneticileri de uzun süreli yüksek fiyatların sebep olduğu baskının küresel ekonomi üzerinde büyük bir yük oluşturacağı konusunda görüş birliğine vardı.

BEYAZ SARAY'IN ACİL DURUM FORMÜLLERİ

Beyaz Saray ise petrol fiyatlarını düşürmek için çeşitli önlemleri masaya yatırıyor.

İddialara göre Trump yönetiminin masasında Rus petrolüne yönelik yaptırımların hafifletilmesş 400 milyon varillik acil durum rezervinin piyasaya sürülmesi ve ABD limanları arasındaki ham petrol akışını sınırlayan yasanın askıya alınması değerlendiriliyor.

Ayrıca Beyaz Saray yetkilileri, Venezuela ile petrol akışını artırmak için Exxon ve ConocoPhillips ile bu ülkeye geri dönme konusunu görüştü. Ancak yöneticiler, yurt içi üretim artışlarının Hürmüz Boğazı'nın arkasında sıkışan günlük petrol miktarının yerini dolduramayacağını iletti.

TEK ÇÖZÜM HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN AÇILMASI

Hürmüz Boğazı'nda düğüm çözülmezse dünya ekonomisi nefes alamayacak. Enerji sektörünün dev isimleri, masadaki hiçbir formülün bu krizi bitirmeye yetmeyeceği düşünüyor. Küresel enerji arzının beşte birinin geçtiği bu kritik su yolunun kapalı kalması, piyasalar üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor. Sektör yöneticilerine göre tek gerçek çıkış yolu, Hürmüz Boğazı’nın derhal gemi trafiğine açılması.

Beyaz Saray cephesinde ise askeri seçenekler masada. Pentagon’un boğazı yeniden açmak için hazırladığı harekat planları Trump yönetimi tarafından inceleniyor. Üst düzey kaynaklardan gelen bilgilere göre Washington, bu krizi aylar sürecek bir sürece yaymak yerine haftalar içinde bitirmeyi hedefliyor.

