Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır’da 4 bin kişiye istihdam sağlayacak bir gelişmeyi duyurdu. Çermik Kale Barajı'nın su tuttuğunu duyuran Bakan Yumaklı, barajın ekonomiye 1,7 milyarlık katı sağlayacağını, 139 bin dekara da can suyu olacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Bakan Yumaklı, Diyarbakırlılar için sevindiren bir gelişmeyi duyurdu.

“Diyarbakır'ın bereketine bereket katacak bir müjdemiz var” diye seslenen Bakan Yumaklı, Çermik Kale Barajı'nın 139 bin dekara can suyu olacağını belirtti.

4 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Barajın 4 bin kişiye istihdam sunacağının altını çizen Bakan Yumaklı, barajın aynı zamanda ekonomiye de 1,7 milyar lira katkı sağlayacağını açıkladı.

Çermik Kale Barajı'nın su tutma işlemi tamamlandı

EKONOMİYE 1,7 MİLYAR LİRALIK KATKI

Bakan Yumaklı’nın X hesabından yaptığı paylaşımın tamamında şu ifadeler yer aldı:

Diyarbakır'ın bereketine bereket katacak bir müjdemiz var. 1.6 milyar TL yatırımla ilimize kazandıracağımız Çermik Kale Barajı'nda su tutuldu. 139 bin dekara can suyu olacak Baraj, 4000 kişiye istihdam sunacak, ekonomiye 1,7 milyar lira katkı sağlayacak. Bölgemize ve Diyarbakırımıza hayırlı, bereketli olsun.

