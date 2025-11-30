Muş'ta turizme hazır jeolojik miras Muş’un Varto ilçesinde, milyonlarca yıl önce gerçekleşen volkanik faaliyetlerin etkisiyle oluştuğu tahmin edilen bazalt kayalıklar, turizme kazandırılmayı bekliyor. İskoçya'da 'Dev Kaldırımı'na benzer yapıya sahip olan ve Kaynarca Deresi Vadisi’nde yer alan beşgen biçimindeki bazalt sütunlar, hem görsel açıdan hem de doğal yapısıyla dikkat çekiyor.

Muş'ta turizme hazır jeolojik miras VARTO FAYI ETKİLİ OLDU Yaklaşık 35-40 metre yüksekliğe sahip bu sütunların, Varto fay hattındaki volkanik etkinlikler sonucunda meydana geldiği ve nadir rastlanan jeolojik yapılar arasında bulunduğu ifade ediliyor. Bölgede incelemelerde bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İskender Dölek, bu tür jeolojik mirasların korunarak aynı zamanda turizme kazandırılabileceğine dikkat çekti.

Muş'ta turizme hazır jeolojik miras "SADECE TURİZM AMAÇLI DEĞİL..." Dölek, bölgedeki ekolojik çeşitliliğin vadinin değerini artırdığını vurguladı ve şunları söyledi: “Burası turizme açılırken, mutlaka koruma odaklı düzenlemeler yapılmalı. Bölge halkı açısından önemli katkılar sağlayacak projeler geliştirilebilir. Sadece turizm amaçlı değil; Varto fay zonu ve Leylekdağı segmentinin depremselliği göz önünde bulundurulduğunda, burası tektonik ve volkanik açıdan kritik bir noktayı temsil ediyor. Bölge, yer bilimleri açısından da önemli bir referans noktasıdır. Koruma amaçlı projeler, hem turizmi hem de kırsal kalkınmayı destekleyebilir.”

Muş'ta turizme hazır jeolojik miras "İSKOÇYA'DAKİ YAPILARI ANDIRIYOR" Bazalt sütunların farklı örneklerinin hem Türkiye’de hem de dünyada bulunduğunu belirten Dölek, şunları kaydetti: “İskoçya’daki ‘Dev Kaldırımı’ gibi yapılarla benzerlik gösteriyor; ancak burası ekolojik çeşitliliği sayesinde daha da değerli. Ankara Kızılcahamam yakınlarında bazalt sütunları turizme kazandırılmış alanlar bulunuyor. Varto’daki bu yapı da en az onlar kadar potansiyel taşıyor.”

Muş'ta turizme hazır jeolojik miras "BÖLGE SİT ALANI İLAN EDİLMELİ" Bazalt sütunlarının oluşum sürecine de değinen Dölek, şöyle devam etti: “Bu bazaltlar, Leylekdağı segmentindeki zayıf fay hatlarını takip ederek yüzeye çıkmış. Genellikle altıgen formda oluşurlar, fakat burada beşgen biçimde gelişmişler. Sütunlar, bazaltın soğumasıyla birlikte çatlak ve yarıklar oluşturarak bu benzersiz şekli almış.

Muş'ta turizme hazır jeolojik miras İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna sunularak bölgenin sit alanı ilan edilmesi gerekiyor. Bu sayede hem koruma sağlanabilir hem de arkeolojik ve turistik değerleri öne çıkarılabilir.”

Editör:SİNEM ERYILMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası