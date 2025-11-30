Oyuncu Erdem Yener’in katıldığı bir programda kadınların iş hayatındaki rolleriyle ilgili söylediği sözler sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Yener'in açıklamalarına hem destek hem de eleştiri geldi.

Oyuncu Erdem Yener’in son açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Ekol TV’de yayımlanan “Adil Yıldırım ile Neyin Peşindesin?” programına katılan Yener, kadınların çalışma hayatındaki pozisyonlarıyla ilgili görüşlerini dile getirdi ve bu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

"KADIN BİR TIR ŞOFÖRÜ OLUNCA NİYE ALKIŞLIYORUZ?"

X platformunda çok sayıda paylaşılan videoda Yener, şunları söyledi:

“Kadın bir tır şoförü olunca ‘helal olsun’ deniyor. Ama aslında erkeklerin yapabileceği işleri neden kadınlar yapsın ki? Kadınların stratejik düşünme kapasitesi daha geniş. Yönetim pozisyonlarında yer almaları gerekir. Örneğin belediye başkanı olabilirler, çevreyi güzelleştirebilirler. Kadınların hayatımızın her alanında olması çok değerli, ama daha doğru ve uygun pozisyonlarda. Kadın bir tır şoförü olunca niye alkışlıyoruz? Bu, kadını erkekleştiren bir durum.”

Sosyal medyada Yener'in açıklamalarına destek verenler kadar bu sözleri eleştirenler de oldu.

"ADAMI YİNE ANLAMAMIŞSINIZ..."

X'teki yorumlardan bazıları şöyle:

""Değişik yaklaşmış. İki görüş var: ya kadın her işi yapsın ya da kadın ev kadını olsun. Alternatifler güzel. Aslında demiyor muyuz herkes kabiliyetlerine göre iş yapsın. Sonuçta fizik ve dayanıklılık da farklılaşıyor. Kadın erkek diye değil buna göre iş seçimi ile tartışma biter."

"Kadınların sadece ağır işlerde çalışması değil, o işleri yöneten stratejik pozisyonlarda olması çok daha önemli. Yönetim, planlama ve strateji gerektiren alanlarda kadınların varlığı hem işleri güçlendirir hem de ekipleri daha verimli hale getirir."

"Bu son zamanlarda ciddi ciddi dillendirilen bir şeye dönüştü ki bence de çok doğru. Yaratılışın farkını inkar eden ve rolleri karıştıran bütün toplumlar çökmeye mahkûmdur"

"Adamı yine anlamamışız adam cumhurbaşkanı olsun doktor olsun diyor fizik güce iten sistemi eleştiriyor kadını değil."

Editör:SİNEM ERYILMAZ

