Son dönemin popüler oyuncusu Ava Yaman, Eleni karakteriyle dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Taşacak Bu Deniz ile adından söz ettiren Ava Yaman, kulislerde konuşulan şok bir iddia ile gündeme geldi. Peki, Ava Yaman kimdir? İşte tüm ayrıntılar...

TRT 1 ekranlarının sevilen Karadeniz dizisi Taşaca Bu Deniz'in 8.bölümü izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

Annesinin Hicran olduğunu öğrenen Eleni, yaşadığı hayal kırıklığıyla okula ve kariyeri için çok sevdiği Esme ile Adil'den uzaklaşarak gitme kararı alır. Eleni'nin Koçari ve Furtuna köyünden gitme kararı alması üzerine dizinin seyri değişiyor.

Ava Yaman kimdir, kaç yaşında, nereli? Taşacak Bu Denizin Elenisinin hayatı gündemde

AVA YAMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ava Yaman, 2006 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 19 yaşında olan Yaman, aslen İstanbulludur.

Henüz genç yaşta oyunculuk kariyerine başlayan Yaman, eğitimini sürdürürken aynı zamanda birçok başarılı projelerde yer aldı.. Oyunculuk çalışmalarını Layla Şirin Menajerlik Ofisi aracılığıyla yürütmektedir.

Ava Yaman’ın televizyon kariyeri 2023 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan “Bir Derdim Var” dizisiyle başlamıştır. Bu yapımda Özge karakterini oynamıştır.

TRT 1 ekranlarında her Cuma izleyiciyle buluşan “Taşacak Bu Deniz” dizisinde Eleni karakterini oynamıştır.

TAŞACAK BU DENİZ ELENİ KİMDİR?

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrolünü paylaştığı dizide kızları Eleni’yi Ava Yaman oynamaktadır. Trabzon’un Furtuna köyüne gelerek annesini arayan Eleni, annesinin Hicran olduğuna inandırıldı.

DNA testiyle oynayan Furtunalılar, Eleni'nin köyden gitmesini istediği için bu yalanı ortaya atar. Taşacak bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman’ın diziden ayrılıp ayrılmadığı ile ilgili net bir bilgi yoktur.

Eleni Taşacak Bu Deniz 9. bölümün 1.fragmanında yer almadı. İlerleyen bölümlerde Ava Yaman'ın dizideki akıbeti netleşecektir.

Editör:SEVCAN GİRGİN

