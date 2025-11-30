Türkiye Gazetesi
Elazığspor – Bucaspor maçı saat, kaçta, hangi kanalda?
Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği kritik TFF 3.Lig mücadelesinde Elazığspor, sahasında güçlü rakibi Bucaspor 1928'i konuk ediyor. Bu karşılaşmanın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor.
Elazığspor, kendi sahasında güçlü rakibi Bucasporu konuk edecek. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler yayın bilgilerini arama motorlarında sorgulatıyor.
ELAZIĞSPOR – BUCASPOR MAÇI SAAT, KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Elazığspor-Bucaspor karşılaşması 30 Kasım 2025 Pazar günü Elazığ Stadyum'unda 15.00'da oynanacak. Süper Lig'de puan mücadelesi veren iki takım da sahada puan arayışına girecek.
ELAZIĞSPOR – BUCASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Elazığspor-Bucaspor larşılaşma Sıfır TV Youtube üzerinden şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
