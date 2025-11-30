İngiltere Premier Lig'de futbolseverlerin merakla beklediği kritik mücadelede, Crystal Palace evinde Manchester United'ı ağırlıyor. Maç saatini kaçırmak istemeyen futbol hayranları, bu heyecan dolu karşılaşmanın yayınlanacağı kanal ve başlama saatini araştırmaya başladı.

Son dört karşılaşmanın üçünü kazanarak önemli bir çıkış yakalayan Manchester United, Premier Lig'in en merak edilen maçlarından birinde Crystal Palace deplasmanına konuk oluyor. 30 Kasım Pazar günü oynanacak bu dev mücadele, futbolseverlerin tüm dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

Crystal Palace-Manchester United maçı hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'de haftanın heyecanla beklenen karşılaşması olan Crystal Palace – Manchester United maçı, 30 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak.

CRYSTAL PALACE - MANCHESTER UNITED SAAT KAÇTA?

Crystal Palace-Manchester United maçı, saat 15:00'te başlayacak.

30 KASIM PAZAR CRYSTAL PALACE - MAN. UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Manchester United mücadelesi beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE - MANCHESTER UNITED MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

Crystal Palace'ın muhtemel ilk 11'i: Henderson, Lacroix, Guehi, Richards, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Mateta, Pino

Manchester United'ın muhtemel ilk 11'i: Lammens, Yoro, De Ligt, Shaw, Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dalot, Mount, Diallo, Mbeumo

Editör:SEVCAN GİRGİN

