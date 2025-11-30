Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig maçına geri sayım başladı!
Süper Lig’de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Beşiktaş düşme hattındaki Fatih Karagümrük deplasmanında çıkış arayacak. Orkun Kökçü’nün cezadan dönmesiyle güç kazanan siyah-beyazlılar, Samsunspor beraberliğinin ardından üç puanla yeniden ivme yakalamayı hedefliyor.
Beşiktaş, ligde yaşadığı puan kayıplarına son vermek için Fatih Karagümrük’e konuk oluyor. Eksiklerine rağmen deplasmanda kazanmak isteyen siyah-beyazlılar bu akşam sahada olacak. Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu!
FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında heyecan Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda doruğa çıkıyor. Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat 20.00’de başlayacak. Beşiktaş, Samsunspor karşısında alınan beraberliğin ardından hem moral depolamak hem de üst üste galibiyet serisi başlatmak istiyor.
FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU
Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Balkovec, Esgaio, Kranevitter, Atakan, Berkay, Doh, Fofana, Tiago Çukur, Serginho
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota Silva, Bilal Toure
FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı Süper Lig hakemlerinden Halil Umut Meler’in yönetiminde oynanacak.