Süper Lig’de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Beşiktaş düşme hattındaki Fatih Karagümrük deplasmanında çıkış arayacak. Orkun Kökçü’nün cezadan dönmesiyle güç kazanan siyah-beyazlılar, Samsunspor beraberliğinin ardından üç puanla yeniden ivme yakalamayı hedefliyor.

Beşiktaş, ligde yaşadığı puan kayıplarına son vermek için Fatih Karagümrük’e konuk oluyor. Eksiklerine rağmen deplasmanda kazanmak isteyen siyah-beyazlılar bu akşam sahada olacak. Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu!

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig maçına geri sayım başladı!

FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?



Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında heyecan Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda doruğa çıkıyor. Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig maçına geri sayım başladı!

FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat 20.00’de başlayacak. Beşiktaş, Samsunspor karşısında alınan beraberliğin ardından hem moral depolamak hem de üst üste galibiyet serisi başlatmak istiyor.

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig maçına geri sayım başladı!

FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU



Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Balkovec, Esgaio, Kranevitter, Atakan, Berkay, Doh, Fofana, Tiago Çukur, Serginho

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota Silva, Bilal Toure

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig maçına geri sayım başladı!

FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?



Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı Süper Lig hakemlerinden Halil Umut Meler’in yönetiminde oynanacak.

Editör:BETÜL TOKKAN

Haberle İlgili Daha Fazlası