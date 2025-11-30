Beşiktaş’ta mutsuzluğu konuşulan Rafa Silva'nın, Fatih Karagümrük maçının ardından takımla antrenmanlara başlayabileceği iddia edildi. Silva form tutarsa Gaziantep FK maçında kadroda yer alabilir...

Beşiktaş’ta son dönemde gündemde olan Rafa Silva kriziyle ilgili sürpriz bir karar alındığı duyuruldu. Portekizli futbolcunun takımdan mutsuz olduğu ve ayrılmayı düşündüğü konuşulurken, henüz antrenmanlara katılmamış olması dikkat çekiyordu. Bu gelişmelerin ardından önemli bir adım atıldığı bildirildi.

İLK ANTRENMANDA YER ALABİLİR

Sabah'ın haberine göre; Rafa Silva dün tesislerde bazı takım arkadaşlarıyla görüşme fırsatı buldu. Geri dönüş sürecinin son aşamasına gelen deneyimli oyuncunun, Fatih Karagümrük maçının ardından yapılacak ilk antrenmanda yer alabileceği belirtildi.

Buna ek olarak, Rafa Silva takım çalışmalarıyla formunu tamamlayabilirse, Süper Lig’de önümüzdeki hafta Gaziantep FK karşısında kadroya dahil olabileceği ifade edildi.

Editör:SİNEM ERYILMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası