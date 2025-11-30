Hakkındaki yolsuzluk davaları yıllardır devam eden Başbakan Benjamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’dan resmen af talep etti. Yargılamanın “ülkeyi içten parçaladığını” söyleyen Netanyahu, “Ulusal birlik için bu dava sona ermeli” diyerek dikkatleri üzerine çekti. Trump’ın da affı için baskı yaptığı ortaya çıkınca siyasi gerilim bir anda zirveye çıktı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’dan resmen af talep etti.

Netanyahu, af talebinde bunun “kamu yararı” olduğunu savundu ve devam eden davaların “İsrail toplumunu içeriden parçaladığını” ileri sürdü.

"BU DAVA BİZİ İÇTEN PARÇALIYOR, BİRLİĞİ SAĞLAYAMAM"

Netanyahu, Herzog’a gönderdiği metinde şu ifadeleri kullandı:

“İsrail vatandaşları, hakkımdaki soruşturmaların başlamasından bu yana neredeyse on yıl geçti. Bu davalarla ilgili yargılama yaklaşık altı aydır devam ediyor ve daha uzun yıllar sürmesi bekleniyor.”

“Hangi argümanları tamamen çürüten yıkıcı tanıklıklar ve deliller mahkemede toplandıkça ve aleyhimdeki delil altyapısının ciddi suçlar işlerken oluşturulduğu ortaya çıktıkça, kişisel çıkarım, tüm yerel mahkemelerde tamamen beraat edene kadar süreci sonuna kadar sürdürmek olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Ancak güvenlik ve siyasi gerçeklik, ulusal çıkarlar aksini gerektiriyor.”

Netanyahu, ülkenin halihazırdaki durumu için şu sözleri kullandı:

“İsrail Devleti muazzam zorluklarla ve bunların yanı sıra muazzam fırsatlarla karşı karşıya. Bu tehditlerin üstesinden gelmek, bu fırsatları değerlendirmek için ulusal birliğe ihtiyaç var. Yargılamanın devam etmesi bizi içten parçalıyor, ayrışmaları uyandırıyor ve daha da derinleştiriyor.”

"HAFTADA ÜÇ KEZ MAHKEMEYE GİTMEM İMKANSIZ"

Davanın “imkansız bir yük” haline geldiğini söyleyen Netanyahu, hâkimlerin kararına dikkat çekerek şöyle dedi:

“Bu konuyu uzun zamandır tartışıyorum, ancak son zamanlarda yaşananlar, davayı gören hakimler kurulunun kararıyla meseleyi kesinleştirdi. Haftada üç kez ifade vermem gerekiyor. Haftada üç kez, İsrail'deki hiçbir vatandaştan beklenmeyen, imkânsız bir gereklilik.”

TRUMP ETKİSİ: “GÖZÜMÜN ÖNÜNDEYDİ”

Netanyahu, kendisini destekleyen ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Herzog’a affedilmesi çağrısı yapmasının kararında etkili olduğunu da saklamadı:

“Ayrıca, Başkan Trump'ın Devlet Başkanı'na yaptığı tekrarlanan çağrılar da gözümün önündeydi. Başkan Trump, kendisiyle birlikte, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından paylaşılan hayati çıkarlar dizisini, geri dönmesi pek olası olmayan bir zaman diliminde daha da ileriye taşıyabilmek için davanın derhal sona erdirilmesi çağrısında bulundu.”

“Bu tarihi hedefler için görevde kalmak zorundayım”

Netanyahu, af talebinin siyasi amaç taşıdığı yönündeki eleştirileri reddederek şu ifadeyi kullandı:

“Sevgili İsrail vatandaşları, defalarca demokratik seçimlerle seçildim ve güveninizi kazandım. Bu tarihi hedefleri gerçekleştirmek için öncelikle İsrail Başbakanı olarak hizmet etmeye devam edeceğim.”

“Bu nedenlerle, avukatlar bugün Devlet Başkanı'na af talebinde bulundular. Ülkenin çıkarlarını düşünen herkesin bu adımı desteklemesini bekliyorum.”

Editör:MÜZEYYEN BIYIK

