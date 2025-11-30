Maduro füzeleri konuşandırdı! ABDnin saldırısına nasıl cevap verecek? ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela üzerindeki ve çevresindeki hava sahasının "tamamen kapalı" sayılması gerektiğini belirtti. Trump, ABD'nin Karayipler ve Pasifik'te 80'den fazla kişinin ölümüyle ilişkilendirilen uyuşturucu teknelerine yönelik saldırılarının, Güney Amerika ülkesinde bir kara harekatına dönüşebileceği uyarısında bulundu. Trump'ın ayrıca geçtiğimiz hafta Maduro ile bir telefon görüşmesi yaptığı ve Venezuela başkanının olası bir ABD ziyaretini görüştüğü de kaydedildi.

Maduro füzeleri konuşandırdı! ABDnin saldırısına nasıl cevap verecek? VENEZUELA'NIN ASKERİ KAPASİTESİ NE DURUMDA? Reuters'a konuşan ve Venezuela'nın askeri kabiliyetlerini yakından bilen altı kaynağa göre, ABD ordusu Venezuela'nın ordusundan çok daha üstün bir konumda bulunuyor. Venezuela ordusu, eğitim eksiklikleri, düşük maaşlar ve bozulan teçhizatlar nedeniyle zayıflamış durumda.

Maduro füzeleri konuşandırdı! ABDnin saldırısına nasıl cevap verecek? ASKERLERİN MAAŞI SADECE 100 DOLAR(4 BİN 250 LIRA) 2013'ten bu yana iktidarda olan Maduro, subayları hükümet görevlerine atayarak askeri sadakati sağlamayı başarmış olsa da, sıradan er ve erbaşlar yerel para birimiyle aylık sadece 100 dolar (4 bin 250 lira) kazanıyor. Bu miktar, ülkede ortalama bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamak için gereken tutarın yaklaşık beşte birine tekabül ediyor.

Maduro füzeleri konuşandırdı! ABDnin saldırısına nasıl cevap verecek? Kaynaklar, bu koşullar altında halihazırda birçok birlikte görülen firar olaylarının, ABD'nin olası bir askeri saldırısı durumunda önemli ölçüde artabileceği yönünde uyarıda bulundu. Diğer taraftan, Venezuela askerlerinin son yıllardaki temel tecrübesi, sokak protestoları sırasında silahsız sivillerle karşı karşıya gelmek oldu.

Maduro füzeleri konuşandırdı! ABDnin saldırısına nasıl cevap verecek? Maduro, milislerde eğitim alan 8 milyon sivil olduğunu söylese de, bir kaynak savunma eylemlerine yalnızca istihbarat personelinin, silahlı iktidar partisi destekçisinin ve milis üyelerinin gerçekten katılacağını öne sürdü.

Askeriyenin ekipmanı, çoğu Rus yapımı ve onlarca yıllık olduğu için yetersiz durumda.

Maduro füzeleri konuşandırdı! ABDnin saldırısına nasıl cevap verecek? VENEZUELA'NIN ASKERİ TEÇHİZATLARI ÇOK ESKİ Diğer taraftan, Venezuela ordusunun ekipman durumu yetersiz; zira çoğu Rus yapımı ve yıllanmış teçhizattan oluşuyor. Caracas'ın 2000'li yıllarda edindiği yaklaşık 20 adet Sukhoi savaş uçağı, ABD'nin B-2'leri ile karşılaştırıldığında yetersiz kalıyor. Ayrıca, Venezuela'nın Rus yapımı helikopterleri, tankları ve omuzdan ateşlemeli füzelerinin de oldukça eski olduğu belirtiliyor.

Maduro füzeleri konuşandırdı! ABDnin saldırısına nasıl cevap verecek? VENEZUELA ABD’NİN SALDIRISINA NASIL YANIT VEREBİLİR? Reuters tarafından görülen kaynaklar ve planlama belgelerine göre, Venezuela, ABD'nin muhtemel bir hava veya kara saldırısı karşısında gerilla tarzı bir direniş ve kaos oluşturma planları yapıyor.

Üst düzey yetkililerin "uzatılmış direniş" olarak adlandırdığı ve detaylarını kamuoyuna açıklamadığı bu cevap, 280'den fazla noktada konuşlanacak küçük askeri birimlerin sabotaj ve diğer gerilla taktiklerini uygulamasını öngörüyor.

Maduro füzeleri konuşandırdı! ABDnin saldırısına nasıl cevap verecek? FÜZELERİ KONUŞLANDIRDI Planlara göre, bir saldırı durumunda askeri birliklerin dağılması ve çeşitli yerlere saklanması emredildi.Ayrıca, Maduro'nun yakın zamanda devlet televizyonunda bahsettiği 5 bin adet Rus yapımı Igla füzesi de halihazırda konuşlandırılmış durumda bulunuyor. Yetkililerin resmi olarak kabul etmediği ikinci bir strateji olan "anarşizasyon" ise, başkent Caracas'ı düzensizliğe sürüklemeyi ve ülkeyi yönetilemez hale getirmeyi amaçlıyor. Bu strateji için istihbarat servisleri ve silahlı iktidar partisi destekçilerinin kullanılması hedefleniyor.

Maduro füzeleri konuşandırdı! ABDnin saldırısına nasıl cevap verecek? VENEZUELA'DA BAŞKA SİLAHLI UNSURLAR VAR MI? Kolombiya gerilla güçleri Venezuela'nın batı bölgelerinde bulunurken, iktidar partisini destekleyen ve Colectivos (kolektifler) olarak bilinen gruplar, genellikle motosiklet konvoyları halinde hareket ederek protestocularla çatışıyor; bu gruplar zaman zaman silahlı olabiliyor.

Maduro füzeleri konuşandırdı! ABDnin saldırısına nasıl cevap verecek? Öte yandan, Venezuelalı muhalif gruplar, sivil toplum kuruluşları (STK'lar), Washington ve bazı Latin Amerika hükümetleri, Devlet Başkanı Maduro'yu ve Venezuela ordusunu, şiddet olaylarına da karıştığı iddia edilen uyuşturucu kaçakçılığı gruplarıyla bağlantılı olmakla suçluyor.

Maduro füzeleri konuşandırdı! ABDnin saldırısına nasıl cevap verecek? Hükümet ise bu iddiaları kesin bir dille reddetmekte ve Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD), Venezuela'nın zengin petrol rezervleri üzerindeki kontrolü ele geçirmek amacıyla rejim değişikliği peşinde olmakla itham ediyor.

