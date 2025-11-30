Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile düzenlediği basın toplantısında, Van'da İran Başkonsolosluğu açılacağını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile düzenlediği basın toplantısında konuşuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail'in bölgesel yayılmacılığı byük bir tehlike oluşturuyor. Amacımız Gazze'de büyük emeklerle oluşturulan ateşkesin devam etmesi ve bir sonraki aşamaya geçilmesi" dedi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Ukrayna-Rusya barışının bölgemiz için bizler için önemli olduğu kanaatindeyiz. Hayata geçmesi için başta Türkiye olarak, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün kurumlarımızla yoğun bir çaba içerisindeyiz." dedi.

Editör:AYŞEGÜL DAHİ

Haberle İlgili Daha Fazlası