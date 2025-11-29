Portekiz basınında çıkan “Rafa Silva’nın bonservis bedeli 5 milyon avroya düştü” iddialarına sert çıkan başkan Serdal Adalı, “Öyle bir şey yok. Belirlediğimiz bonservis bedelini getirmesi lazım” dedi.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi bir kez daha alevlendi. Portekiz basınında yer alan “Rafa Silva’nın bonservis bedeli 15 milyon avrodan 5 milyon avroya indi, Rafa da bonservissiz ayrılmak istiyor” iddiaları sert şekilde yalanlandı. Yönetim, Beşiktaş belirlediği 15 milyon avroluk bonservis bedelinden tek kuruş geri adım atmayı düşünmüyor. Kulüp yetkilileri, “Rafa için rakam nettir, pazarlığı yoktur” diyerek Portekiz’den çıkan haberlerin tamamen asılsız olduğunu iletti.

TAMAMEN GERÇEK DIŞI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise tavrını en net koyan isim oldu. Adalı’nın, “Rafa Silva’nın davranışlarını kabul etmiyoruz. Bonservisini getirmediği sürece kimse bu kulüpten gidemez. Gerekirse yıllık ücreti olan 9 milyon avroyu öder, kadro dışında bekletiriz” dediği öğrenildi.

Yönetim cephesi, Portekiz basınında çıkan iddiaları “tamamen gerçek dışı” olarak nitelendirirken, oyuncunun bonservissiz ayrılma gibi bir düşüncesinin de olmadığı belirtildi.

GİDİŞAT OLUMLU

Çıkardığı krizin ardından durulan ve bireysel çalışmalara dönen Rafa Silva, teknik heyetin davetiyle yeniden takımla idmanlara çıkmaya sıcak bakıyor. Siyah beyazlı yönetim, Portekizli yıldızın bu adımını olumlu karşılayıp süreci kontrollü şekilde yürütürken, dış basındaki manipülasyonlardan da etkilenmiyor.

