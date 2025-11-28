Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi devam ediyor. Ağrılarını gerekçe gösterecek maçlara çıkmayan, MR görüntülenmesinde ise herhangi bir patolojiye rastlanmayan 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki yıldız konusunda son durum merak edilirken, Portekiz basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'ta ikinci sezonunu geçiren Rafa Silva, önce takımdan ayrılma isteğini Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'la paylaştı. Bu talebine olumlu cevap alamayan deneyimli oyuncu, ağrılarını gerekçe gösterip, maçlara çıkmamaya başladı. Ancak MR'ında herhangi bir patolojiye rastlanmadı.

Rafa Silva'nın Beşiktaş'a transferi çok konuşulmuştu

"BEŞİKTAŞ FORMASINI BİR DAHA GİYMEYECEK"

Portekiz basınından Record, bu sezon 16 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Riva Silva ile ilgili son durumu duyurdu.

HT Spor'un aktardığına göre; söz konusu haberde dikkat çeken ifadeler yer aldı:

"Rafa Silva, Beşiktaş'tan bedelsiz ayrılmak için baskı yapıyor ve Türkiye'de bir daha oynamayacağını kulübe bildirmiş durumda. Beşiktaş, oyuncuyu serbest bırakmak için 5 milyon euro talep ediyor ancak Rafa Silva sıfır bonservisle ayrılma konusunda kararlı. Hatta ocak ayında serbest bırakılmaması halinde geri adım atmayacağını açıkça iletti. Türkiye'den ayrılmak istiyor ve Beşiktaş formasını bir daha giymeyecek.

Rafa Silva'nın güncel piyasa değeri 7 milyon euro

Buna rağmen, Rafa'nın yakın çevresi kendisine sakin olmasını tavsiye ediyor. Çünkü hem kulüple daha sorunsuz bir şekilde yolları ayırabilmek hem de imajının zarar görmesini engellemek için temiz bir çıkışın en doğru yol olduğu belirtiliyor. Türkiye'de basın ve taraftarlar, oyuncunun tavrını sert şekilde eleştiriyor; Rafa, bu olumsuz imajın bir sonraki kulübüne taşınmasını istemiyor.

15 DEĞİL, 5 MİLYON EURO!

Benfica cephesinde ise sürecin zor ve muhtemelen uzun olacağının farkındalığı var. Yine de Rui Costa yönetimi, Rafa'nın dönüşü ihtimalini tamamen kapatmıyor. Beşiktaş, artık oyuncu için 15 milyon değil 5 milyon euro istiyor. Ancak Rafa bedelsiz ayrılmakta ısrarcı."

GÖKHAN KARATAŞ

