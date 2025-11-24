Karayip ülkesi Curaçao'nun yardımcı antrenörü Cor Pot, Dick Advocaat için Beşiktaş'ın teklifte bulunduğunu söyledi. Pot, "Daha önce de gelmişlerdi ama sonra Solskjaer ile anlaştılar" dedi. Advocaat, 2024 yılından bu yana Curaçao Milli Takımı'nda görev yapıyor.

Trinidad ve Tobago, Jamaika ve Bermuda ile mücadele ettiği grubu 3 galibiyet ve 3 beraberlikle lider tamamlayan Curaçao Milli Takımı'nın Yardımcı Antrenörü Cor Pot, teknik direktör Dick Advocaat'ın daha önce Beşiktaş'ın gündemine geldiğini söyledi.

"BELKİ BEŞİKTAŞ YENİDEN KAPIYI ÇALAR"

ESPN Hollanda'da yayınlanan bir programa katılan Pot, 78 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı Advocaat'ın kararlarını tahmin etmenin zor olduğunu belirterek, "Advocaat'ın ne yapacağını asla bilemezsiniz. Belki Beşiktaş yeniden kapıyı çalar. Daha önce gelmişlerdi ama son anda Solskjaer geldi. Kim bilir, belki yine dönerler" ifadelerini kullandı.

Dick Advocaat

6 MAÇTA 12 PUAN

Fenerbahçe'de 2016-2017 sezonunda görev yapan Advocaat, 150 bin nüfuslu Curaçao'yu 6 maç sonunda 12 puanla 2026 FIFA Dünya Kupası'na götürerek, büyük bir başarıya imza atmıştı.

GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası