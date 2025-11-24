Sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz günlerde satışa sunduğu retro (giyim ve dekorasyonla ilgili olarak nostaljik tasarımlar) formalardan 200 milyon TL'nin üzerinde gelir sağladı.

Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında 25 Kasım Salı akşamı Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk edecek Galatasaray, kasasını doldurmayı sürdürüyor. Son gelir kalemi 'retro kampanyası' kapsamında 26-27 sene önce giyilen formalar oldu.

90 BİN ADET FORMA SATILDI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 3 günde 90 bin adede yakın satış gerçekleştiren sarı-kırmızılı kulübün kasasına 200 milyon TL'nin üzerinde para girdi.

Galatasaray'ın retro forma kampanyası tanıtımında Leroy Sane, Wilfried Singo ve İlkay Gündoğan yer aldı

ÇUBUKLU FORMA STOKLARDA BİTTİ

Galatasaray taraftarların, UEFA Kupası'nın kazanıldığı dönem giyilen ve tekrar taraftarın beğenisine sunulan çubuklu formayı stoklarda bitirdiği öğrenildi.

