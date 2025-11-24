Türkiye Gazetesi
Galatasaray 3 günde kasayı doldurdu: 200 milyon TL'yi geçti
Sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz günlerde satışa sunduğu retro (giyim ve dekorasyonla ilgili olarak nostaljik tasarımlar) formalardan 200 milyon TL'nin üzerinde gelir sağladı.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Galatasaray, 'retro kampanya' kapsamında 26-27 yıl önce giyilen formaları satışa çıkararak, 200 milyon TL'nin üzerinde gelir kalemi oluşturdu.
- Sarı-kırmızılı kulüp, 3 günde 90 bin adede yakın forma sattı.
- UEFA Kupası döneminin giyilen çubuklu forma stoklarda bitti.
Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında 25 Kasım Salı akşamı Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk edecek Galatasaray, kasasını doldurmayı sürdürüyor. Son gelir kalemi 'retro kampanyası' kapsamında 26-27 sene önce giyilen formalar oldu.
90 BİN ADET FORMA SATILDI
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 3 günde 90 bin adede yakın satış gerçekleştiren sarı-kırmızılı kulübün kasasına 200 milyon TL'nin üzerinde para girdi.
ÇUBUKLU FORMA STOKLARDA BİTTİ
Galatasaray taraftarların, UEFA Kupası'nın kazanıldığı dönem giyilen ve tekrar taraftarın beğenisine sunulan çubuklu formayı stoklarda bitirdiği öğrenildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR