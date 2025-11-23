Galatasaray, zorlu karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı Galatasaray, Süper Lig'in 13'üncü haftasında evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 mağlup kapattı ancak ikinci yarıda geri dönmeyi başardı. Maç 3-2'lik Galatasaray galibiyeti ile sona ererken, maçta 2 kırmızı kart da çıktı. Spor yazarları, nefesleri kesen maçı değerlendirdi...

Galatasaray, zorlu karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı "ZORLA DA OLSA GALATASARAY" G.Saray son dönemdeki puan kayıplarından sonra karşısında iyi direnen ama 1-0’dan sonra ‘maçı daha rahat kazanırım’ sanan, açılıp saçılan G.Birliği’ni zor da olsa yendi. Okan Hoca elindeki sağlam oyuncularla bir kadro kurmuştu ama en uçtaki adamı Barış Alper olmak zorundaydı başlangıçta. Tabii ki Okan Hoca’ya burada bir soru sormak lazım; madem İcardi bu kadar diri idi bir de gol atacak kadar sağlamdı, o zaman niye Barış Alper’i öyle harcarsın? G.Saray’da isim olarak belki de en öne çıkması beklenen bu Sane’den Okan Hoca’m neden hiç yedek oyuncu yapmıyor? Sonuçta full statta ter döken G.Saray seyircisi bu zor galibiyetle şimdilik liderliğini bir hafta daha sürdürdü. (Kemal Belgin - Türkiye Gazetesi)

Galatasaray, zorlu karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı "İLKAY GÖZLERİN PASINI SİLDİ" Nasıl ki Yusuf Demir gözlerimizi kanattı ise İlkay Gündoğan ise o kanayan gözlerin pasını sildi! Trabzon ve Kocaeli’de de gol atamayan, ilk yarıyı da boş geçen Galatasaray, İlkay’ın girişi ile oyun aklını kazandı. Ve 11 dakikaya 3 gol sığdırdı! Mauro İcardi net, pür golcülüğünü zekası ile birleştirip iyi oynadı. Barış Alper soyadı gibi yılmadı, çok iyi mücadele etti, elindeki iki çatlağa rağmen oynadı ve golünü attı. Son darbe de İlkay’dan geldi! Galatasaray derbi öncesi hata yapmadı! (Ali Naci Küçük - Türkiye Gazetesi)

Galatasaray, zorlu karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı "ASLANI YARALI BIRAKIRSANIZ PEŞİNİZE DÜŞER" Buruk yapması gerekeni yaptı, gözünün yaşına bakmadı ve Yusuf'u 2. yarıya çıkarmadı. İlkay büyük usta, İcardi bu golü sadece Gençlerbirliği'ne değil "İcardi, Ocak'ta gitmeli, gitsin" diyenlere de attı. Osimhen'in Afrika Kupası'na gideceği günlerde İcardi'ye "Gitsin" demek akıl tutulmasıdır ama futbol aklı olanlar için geçerli bu tabii. Barış ve İlkay ile 3 puan cepte derken 10 kişi rakipten gol yemek, Sallai'nin derbide olmayacak olması ve Lemina ile Singo'nun durumlarının belirsizliği… Volkan Demirel'in takımı Aslan'ı 1-0 öndeyken yaralı bıraktı, -fırsat da buldular- aslanı yaralı bırakırsanız peşinize düşer. Öyle ya da böyle o gün son gününüzdür. Maçın adamlarına gelince… Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan'dı... (Bülent Timurlenk - Sabah)

Galatasaray, zorlu karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı "TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR" Tehlike çanları G.Saray için çalıyor... Dün akşam kazandılar, zaten bekleniyordu ama hasar büyük. Singo ve Lemina'nın sakatlığı ne alemde birkaç güne belli olur, Sallai kırmızı kart cezalısı, F.Bahçe maçında oynamayacak. Osimhen'in durumu belirsiz. F.Bahçe maçı için her şey kapkara. Dün gece özellikle ilk yarı tek kale bir maç izledik. Direkten dönen toplar, G.Saray'ın şanssızlığıydı. G.Birliği bir serbest vuruştan komik bir gol attı. Komik ifadesini G.Saray defansı için kullanıyorum. Böyle bir pozisyon hatası yapılıp kale ağzında rakip forvete top vurdurulmaz. Benzeri yan top hatasından G.Birliği ikinci golü de buldu maçın sonlarına doğru. Sanchez sadece refakat ediyor. İkinci yarıda her şeyin kötü gittiği dakikalarda İcardi sahneye çıktı, vuruş tekniğiyle beraberliği getirdi. Ardından da çok kısa süre içinde G.Saray, ikinci ve üçüncü golü buldu. Sonuçta G.Saray kazandı ama iyi oynamadılar. Daha önemlisi ama eksik antrenman ama yanlış antrenman, oyuncuların sürekli sakatlanmasına sebep oluyor. (Ahmet Çakar - Sabah)

Galatasaray, zorlu karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı "KENDİSİ İHRAÇ EDEBİLMELİYDİ" 48'de Barış-Thalisson pozisyonunda Galatasaray penaltı bekledi, devam kararı doğru. Thalisson'un ikinci sarıdan kırmızısı hakemin yorumu. 63'te Göktan'ın uzaktan gelerek toptan sonra Sallai'nin kavalına basmasına kırmızı göstermeliydi. Çünkü uzaktan gelen Göktan hem topu hem rakibi görüyor ama hiç önlem almıyor. 81'de kendi oynadığı top, Tongya'nın baldırından eline geliyor, devam kararı doğru. 90+4'te Sallai'nin kırmızısı doğru, lakin VAR'a bırakmadan kendisi ihraç edebilmeliydi. (Mustafa Çulcu - Sabah)

Galatasaray, zorlu karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı "TAKIMDA SİNYALLER İYİ DEĞİL" Oyuna Lemina yerine sonradan dahil olan Yusuf, ikinci yarıya başlamadı. Yerine İlkay sahadaydı. İlkay oynayacak durumda ise maça o başlar. Okan Buruk yine yanlışı doğruya çevirmişti. Icardi ve Barış’ın arka arkaya attığı goller ile geri dönmüştü Galatasaray. İyi paslar ve çabuk ataklara dayanamamıştı konuk ekip. Gençlerbirliği, ani ataklarla 2. golü bulacakken, kalesinde 2 gol üst üste gördü. Yenen 2 golün ardından bir de eksik kalınca şansı iyice azaldı Gençlerbirliği’nin. Akşamın başarılı ismi Barış, üçüncü golü İlkay’a attırmıştı. Metehan’ın golü Gençlerbirliği’ni umutlandırdı ama süre yetmedi. Galatasaray savunması dün akşam büyük hatalar yaptı. Sallai’nin kırmızısı derbi öncesi Okan Buruk’u üzdü. Takımda sinyaller iyi değil. (Ercan Taner - Sözcü)

Galatasaray, zorlu karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı "DERBİ ÖNCESİ KAZA OLMADI" Orta sahada Torreira ve Lemina bir türlü istediği aksiyonu alamadı. Bu yetmiyormuş gibi önce Lemina sonra da Singo'nun sakatlıkları Okan Buruk'u oldukça zor duruma düşürdü. Gençlerbirliği ilk yarıda G.Saray kalesine bir kez duran topla geldi ve golü de attı. İlk yarı gerçekten Galatasaray adına çok kötü geçti. Okan hocanın bu nedenle acil bir değişiklik yapması gerekiyordu. Bunu Icardi'yi alarak gerçekleştirdi. Bu doğru bir tercihti. İkinci yarı sahada bambaşka bir Cimbom vardı. Rakibine karşı ciddi bir üstünlük kurdu. Icardi ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu herkese gösterdi. Ancak maçın yıldızı Barış Alper'di mükemmel oynadı. Hem attı hem de attırdı. Her pozisyonda o vardı. Okan hocanın Yusuf Demir'i çıkarması doğru bir karardı. İlkay da dün gol atarak tecrübesini ve klasını gösterdi. Galatasaray kalitesi ve temposuyla maçı kazanarak önemli bir engeli geride bıraktı. (Evren Turhan - Takvim)

