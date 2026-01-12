İspanya Süper Kupa finalinde dünyanın en büyük derbilerinden biri sahne alırken, Suudi Arabistan’daki El Clasico nefes kesen bir mücadeleye dönüştü. Kupa sahibini uzatmalara taşınan tempolu 90 dakikanın ardından buldu. Peki, Real Madrid - Barcelona Süper Kupa maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Sezonun ilk büyük kupası için karşı karşıya gelen Real Madrid ile Barcelona, Alinma Park'ta oynanan İspanya Süper Kupa finalinde futbolseverlere yüksek tempolu bir El Clasico izlettirdi. Karşılaşmanın son dakikalarına kadar süren başa baş mücadele, kupanın kaderini belirledi.

REAL MADRİD - BARCELONA SÜPER KUPA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ, GOLLERİ KİM ATTI?

Barcelona ile Real Madrid arasında oynanan Süper Kupa finali 3-2’lik skorla sonuçlandı. Katalan ekibi maç boyunca üç kez öne geçerken, Real Madrid her seferinde dengeyi kurmaya çalıştı. Mücadelede Barcelona’nın gollerini Raphinha (2) ve Robert Lewandowski kaydetti. Real Madrid cephesinde ise skor üretimi Vinicius Junior ve uzatma dakikalarında Gonzalo Garcia’dan geldi.

Real Madrid - Barcelona Süper Kupa maçı kaç kaç bitti, kim kazandı? İşte El Clasicoda kupayı kazanan takım

REAL MADRİD - BARCELONA SÜPER KUPA MAÇINI KİM KAZANDI?

Final düdüğünün ardından kupaya uzanan taraf Barcelona oldu. Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibi, bu galibiyetle üst üste ikinci kez İspanya Süper Kupası’nı müzesine götürmeyi başardı. Ayrıca Barcelona, tarihinde ilk kez Real Madrid’e karşı üst üste üç final kazanarak dikkat çeken bir rekora imza attı. Bu zafer aynı zamanda Hansi Flick’in Barcelona kariyerindeki dördüncü kupası olarak kayıtlara geçti.

