Heyecan dolu karşılaşmalar 12 Ocak bugünkü maç takvimiyle netlik kazandı. Trendyol 1. Lig'den La Liga'ya, Afrika Uluslar Kupası'ndan Suudi Arabistan Pro Lig'e uzanan geniş futbol takvimi hazırlandı. Bu kapsamda "bugün hangi maçlar var, saat kaçta" araştırılıyor.

Yeni haftanın ilk gününde futbol takvimi yine dolu. 12 Ocak Pazartesi günü Trendyol 1. Lig’den Serie A’ya, Suudi Arabistan Pro Lig’den İngiltere FA Cup’a kadar birçok önemli mücadele ekranlara geliyor. Gün boyu sürecek karşılaşmalar, farklı ligleri takip eden futbol tutkunlarını televizyon başına kilitlemeye hazırlanıyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

12 Ocak 2026 Pazartesi günü futbolseverler için oldukça yoğun bir program bulunuyor. Günün erken saatlerinden itibaren uluslararası turnuvalar ve lig maçları sahne alırken, akşam kuşağında ise Avrupa’nın büyük ligleri ve Suudi Arabistan Pro Lig’deki kritik karşılaşmalar öne çıkıyor. İşte maç takvimi...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (12 OCAK 2026 PAZARTESİ)

Trendyol 1. Lig

20:00 | Manisa FK - Ümraniyespor | TRT Spor, beIN Sports 2

İtalya Serie A

20:30 | Genoa - Cagliari | S Sport, Tivibu Spor 1, S Sport+

22:45 | Juventus - Cremonese | S Sport, Tivibu Spor 1, S Sport+

Suudi Arabistan Pro Lig

20:30 | Al Hilal - Al Nassr | S Sport+

İngiltere FA Cup

22:45 | Liverpool - Barnsley | tabii

İspanya La Liga

23:00 | Sevilla - Celta Vigo | S Sport, S Sport+

Fransa

23:10 | PSG - Paris FC | beIN Sports 4

AFC U23 Şampiyonası

19:30 | Suudi Arabistan - Vietnam | Spor Smart

19:30 | Ürdün - Kırgızistan | Spor Smart 2

