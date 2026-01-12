Ordu karşısında direnemeyip köşeye sıkışan YPG’liler, 6 otobüs ve 7 ambulanstan oluşan konvoyla işgal noktalarından tahliye edildi. Son gruptaki 400 terörist Suriye’nin kuzeydoğusuna gönderildi. Şeyh Maksud ve Eşrefiye’de YPG unsuru kalmadı.

Suriye’nin Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi’nde Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucu köşeye sıkışan terör örgütü YPG/SDG mensupları bölgeden tamamen çıkarıldı.

400 terör örgütü YPG/SDG’li, tahliyeyi kabul etmelerinin ardından 6 otobüs ve 7 ambulanstan oluşan konvoyla “Avared” adı verilen tahliye noktasından gönderildi. Konvoy, buradan havalimanı yoluna girerek Fırat Nehri üzerindeki Tabka ilçesine yöneldi. Tabka’nın hâlen teröristlerin işgali altında bulunan bir bölge olduğu bildirildi.

Akşam saatlerinde ise Şeyh Maksud Mahallesi’ndeki Yasin Hastanesi’nde konuşlanan YPG/SDG mensubu bir grup teröristin de aynı bölgeye tahliye edildiği öğrenildi.

Böylece, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinin terör örgütü YPG/SDG unsurlarından tamamen temizlenerek, Suriye ordusunun kontrolüne geçtiği kaydedildi. Halep halkı yıllardır canlarını bezdiren teröristleri bozkurt işaretleri yaparak gönderdi. Ayrıca, Halep’te yapılan sevinç gösterilerinde halkın Türk bayrakları da taşıyarak kutlamalar görüldü.

