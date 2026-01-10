Terör örgütü YPG Halep Belediyesi’ne kamikaze drone ile saldırı düzenledi.

Halep İl Enformasyon Müdürlüğü, terör örgütü YPG’nin Halep Valiliği binasını insansız hava aracıyla hedef aldığını duyurdu.

Saldırı, Halep Valisi Azam el-Garib ile Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa ve Sosyal İşler Bakanı Hind Kabavat’ın katıldığı basın toplantısı sırasında gerçekleşti.

"MEDYANIN SESİNİ SUSTURMA GİRİŞİMİ"

Halep İl Enformasyon Müdürlüğü saldırıya ilişkin şunları söyledi:

"Bu saldırı doğrudan medya çalışanlarını ve kamu kurumlarını hedef aldı. Amaç, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasını engellemek. SDF/YPG bu yöntemle gerçeklerin ortaya çıkmasını önlemeye çalışıyor."

KAMU KURUMLARI VE SAĞLIK TESİSLERİ DE HEDEFTE

Yetkililer, terör örgütü YPG’nin yalnızca kamu binalarını değil, sağlık kurumlarını ve medya çalışanlarını da hedef aldığını aktardı.

Ayrıntılar geliyor...

