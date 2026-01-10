Suriye ordusu Halep'te terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonunu tamamlarken, güvenlik kaynakları teröristlerin tuzaklamalarına karşı arama-tarama faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini duyurdu. "Kürtler başta olmak üzere etnik ve mezhepsel ayrım gözetilmeksizin bütün Suriyeliler güven altına alınmıştır" denilen açıklamada, Türkiye'nin desteğini sürdüreceğine dikkat çekildi.

Suriye ordusu bu sabah, Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde terör örgütü YPG'ye yönelik yürüttüğü operasyonun tamamlandığını açıkladı.

Ordu birlikleri, terör örgütünden kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde devriye gezdi. Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör unsurlarından kurtarılmasıyla sivillerin tahliyesi de başladı. Ordu birlikleri, tahliye sırasında bölgede geniş güvenlik önlem aldı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TUZAKLAMALARI ARANIYOR

Öte yandan güvenlik kaynakları da Suriye ordusunun Halep’te, YPG unsurlarına karşı başlatmış olduğu operasyonun, başarılı bir şekilde tamamlandığını ve sahada arama-tarama faaliyetleri yapıldığını duyurdu.

"Terör örgütünün yapmış olduğu tuzaklamalar tespit edilmektedir" denilen açıklama şöyle devam etti: "Operasyon sürecinde sivillerin zarar görmemesi için maksimum önlemler alınmış ve güvenli tahliye koridorları açılmış, yaklaşık 150 bin Halepli bu koridorlar üzerinden güvenli bir şekilde burunları kanamadan tahliye edilmiştir. Akabinde terör unsurlarının üzerine gidilmiş ve mahalleler terör unsurlarından temizlenmiştir.

Suriyede operasyon tamam, arama-tarama devam! Terör örgütü tuzaklama yapıp kaçmış

"DEZENFORMASYONLARA KARŞI DUYARLI OLUNMALI"

Operasyon sürecinde Suriye ordusu ve Suriye Devleti tarafından gerekli hassasiyet gösterilmiştir. Kürtler başta olmak üzere etnik ve mezhepsel ayrım gözetilmeksizin bütün Suriyeliler güven altına alınmıştır. Bu süreçte bazı ülkelerin veya aktörlerin provokasyonlarına ve başta sosyal medya olmak üzere, medyada yapılan bilinçli/bilinçsiz dezenformasyonlara karşı duyarlı olunmalı ve başta Suriye hükümeti olmak üzere resmi kurumlar tarafından teyit edilmemiş bilgiler dikkate alınmamalıdır.

Suriyede operasyon tamam, arama-tarama devam! Terör örgütü tuzaklama yapıp kaçmış

"TÜRKİYE, DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK"

Sonuç olarak Suriye Devleti, Kürtler dahil bütün unsurlarıyla ulusal birliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik bu operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. Suriye’nin siyasal birliğini ve toprak bütünlüğünü bölgedeki temel önceliklerinden birisi olarak gören Türkiye, Suriye devletini bu konuda desteklemeye devam edecektir.

Diğer yandan Suriye ordusu Şeyh Maksud'daki tüm askeri faaliyetlerini askıya aldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Yasin Hastanesi'nde saklanan SDF mensupları silahlarıyla birlikte Tabka kentine gönderilecek. Ordu, tüm sağlık ve kamu tesislerini devlet kurumlarına devretmeye başlayacak ve Şeyh Maksud Mahallesindeki sokaklardan kademeli olarak çekilecek" denildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası