Halep’te terör örgütü PKK/YPG’nin uzantısı SDG’nin işgali altındaki mahallelerden tahliye edilenler yaşadıkları acı dolu günleri gazetemize anlattı...

YILMAZ BİLGEN - Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin uzantısı SDG’nin işgali altındaki Halep’in üç mahallesinden tahliye edilenler yaşadıkları acı dolu günleri anlattı.

Şeyh Maksud Mahallesi’nde yüzlerce sivilin teröristler tarafından rehin alındığını söyleyen bölge sakinlerinden birçoğu, kendi yakınlarının hayatlarından endişe ettiği için isimlerini vermeden gazetemize konuştu.

ÇOCUKLARIMIZI KAÇIRDILAR

“Kuşatma altında yaşadığımız günleri anlatmak mümkün değil diyen Ahmed Hara “Suriye’de rejim değişti, Esad gitti. Fakat biz burada esir hayatı yaşadık. Üzerimize defalarca ateş açıldı. ‘Kaçmaya çalışanı vururuz’ dediler. Çocuklarımızı okula gönderemedik. Evlatlarımız kaçırıldı. Yüzlerce aile çocuklarının nerede olduğunu bilmiyor. Aileler PKK/ YPG’nin kontrol noktalarına bile gidip çocuklarını soramadı. Çünkü oralara yaklaşmak bile ölüm demekti” diye konuştu.

SDG’nin Esad rejiminden farkı olmadığını söyleyen bir başka Halepli “Rejim düşene kadar birlikte hareket ettiler. O dönemler elektrik ve suyumuz yoktu. Arapları aşağılık olarak görüyorlardı. Elektrik, mazot gibi hizmetleri bize vermiyorlardı” dedi.

Açılan insani koridordan çıkmayı başaran Fatıma el-Ahmed adlı kadın, eşinin rehin kaldığını belirterek “Sürekli olarak dinimizle, peçelerimizle alay ediyorlardı. Dinen ve moralman bitiktik. Canımızdan bezmiştik” diyerek kurtulduğuna şükretti.

Fatıma el-Ahmed

KANDİL’DEN 600 TERÖRİST GELDİ

Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd Mahallelerinde yaklaşık 3 bin PKK’lı teröristin bulunduğunu söyleyen Suriyeli güvenlik kaynakları “Bunlardan 600’ü Kandil’den geldi. Suriye hükûmeti ile yapılan görüşmelerin ardından bölgeyi terk edeceklerdi. Her şey ayarlanmıştı. Ancak öğlene doğru vazgeçtiklerini duyurdular. Kendi aralarında da anlaşmazlık çıktı. Örgüt içinde iç çatışma çıktı ve bazı teröristler öldü. İşgal ettikleri mahalleden ayrılmaları için kendilerine gönderilen otobüslere ateş açtılar” diye konuştu.

Yılmaz Bilgen sıcak bölgede

MAYINLAR TEMİZLENECEK

Teröristler çekildikleri bazı sokakları patlayıcı ve mayınlarla tuzakladı. Bazı binaların altında bulunan uzun tüneller dikkat çekiyor. Öte yandan teröristlerin işgal ettikleri mahallelerden çıkmaması üzerine Suriye ordusu, teröristlerin yuvalandığı yerlerin haritalarını paylaştı. Güvenlik güçleri, bu noktaların hedef alınacağını belirterek sivillere bu alanlardan uzak durmaları için çağrıda bulundu.

