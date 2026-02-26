Rafa Silva'nın golü yetmedi, Real Madrid turladı! Arda Güler'in golü iptal
Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Benfica'yı rövanşta da 2-1'lik skorla geçen Real Madrid, adını son 16 turuna yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, deplasmanda 1-0 yendiği Benfica'yı rövanş maçında İspanya'da ağırladı.
Bernabéu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-1 kazanan Real Madrid, adını son 16 takım arasına yazdırdı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Aurelien Tchouameni ve 80. dakikada Vinicius Jr kaydetti. Benfica'nın tek golünü ise 14. dakikada Rafa Silva attı.
ARDA GÜLER'İN GOLÜ İPTAL
Milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmanın 32. dakikasında golünü attı ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Müsabakaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, maçta 84 dakika forma giydi.
SONRAKİ RAKİP CITY YA DA SPORTING
Jose Mourinho yönetimindeki Benfica'yı eleyen Real Madrid, son 16 turunda Sporting Lizbon veya Manchester City'den biriyle eşleşecek.