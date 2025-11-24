G.Saray’da bir aslan dönüyor bir Aslan gidiyor. Sakatlık kâbusu yaşayan sarı kırmızılılarda Osimhen, Jakobs ve Lemina dönüyor. Sallai‘nin cezası sebebiyle oynayamayacağı F.Bahçe derbisinde Singo, Kaan, Yunus, Berkan da yer alamayacak.

Galatasaray’daki sakatlık ve şanssızlık kâbusu bitmedi! Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Yunus Akgün (fıtık ameliyatı) ve Osimhen’in sakatlıkları, Jakobs’un ağrıları Eren Elmalı, Metehan ve Sallai’nin cezalı olmaları ile uzayıp giden eksik listesine son olarak Wilfried Singo da eklendi. Gençlerbirliği maçını sakatlanıp çıkan Singo’nun MR’ından iyi sonuç gelmedi. 4 Ekim’deki Beşiktaş derbisinde sol arka adalesinden sakatlanıp 1 ay sahalardan uzak kalan Singo, yine aynı bölgeden sakatlık yaşadı!

SAĞ BEK KALMADI!

Sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilen Singo 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak. 24 yaşındaki oyuncu bu süreçte Şampiyonlar Ligi’nde USG ile Monaco, ligde ise Fenerbahçe, Samsunspor ve Antalyaspor maçlarında forma giyemeyecek. Sallai’nin de cezalı olması sebebiyle Fenerbahçe derbisi öncesi sağ bek sıkıntısı var. Bek pozisyonu için Fenerbahçe derbisinde en ideal Barış Alper Yılmaz olarak ön plana çıkıyor. Osimhen, Jakobs ve Lemina’nın derbide oynayabileceği, Kaan, Yunus ve Berkan’ın forma giyemeyeceği belirtildi.

TRİBÜNLERLE BARIŞ

Transfer süreci sıkıntılı geçen o dönemdeki tavırları ile tepki çeken Barış Alper Yılmaz, G.Birliği maçında müthiş bir performans sergiledi. Galatasaray geriye düştüğü maçı 3-2 kazanırken Barış istatistikleriyle maça damga vurdu. 1 gol, 1 asistlik performansı ile tabelaya etki eden Yılmaz 90 dakikanın en çok ikili mücadele kazanan (9), en çok kilit pas atan (4) ikinci isim oldu. Galatasaray taraftarı galibiyet üçlüsünü Barış Alper Yılmaz’a çektirdi!

ALİ NACİ KÜÇÜK

Haberle İlgili Daha Fazlası