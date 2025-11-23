Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 75-71 mağlup etti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe Opet'i konuk etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı Fenerbahçe, 75-71'lik skorla kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, bu sezonki tüm maçlarını kazanmış oldu. Galatasaray ise ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

EMRAH TAŞÇI

