Fenerbahçe, Galatasaray'ı devirip liderdiği sürdürdü
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 75-71 mağlup etti.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe Opet'i konuk etti.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı Fenerbahçe, 75-71'lik skorla kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, bu sezonki tüm maçlarını kazanmış oldu. Galatasaray ise ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı.
