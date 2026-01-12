Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2026 yılı çalışmaları hakkında konuştu. Bakan Memişoğlu, kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik yeni mevzuat düzenlemelerinin kısa sürede Meclis gündemine taşınacağını açıkladı. Gıda ve şekerle ilgili Tarım Bakanlığı’nın da dahil olduğu bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Bakan Memişoğlu, yakında kamuoyuyla detayları paylaşacaklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılında planladığı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün, dijital bağımlılık ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarıyla mücadelede yeni bir döneme girileceğini belirtti. Bakan Memişoğlu, kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik yeni mevzuat düzenlemelerinin kısa sürede Meclis gündemine taşınacağını duyurdu.

Sağlıklı hayat alışkanlıklarının kazandırılması için 2026'da her türlü bağımlılıkla daha etkin bir mücadelenin yürütüleceğinin altını çizen Bakan Memişoğlu, önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Memişoğlu, sigara bırakma poliklinikleri ve sahada görev yapan mobil ekiplerin daha aktif hale getirileceğini belirtti.

“MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIYACAĞIZ”

Şu anda çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Bakan Memişoğlu, şunları anlattı:

Özellikle tütünle ilgili sigara bırakma polikliniklerimiz, sahaya çıkan mobil ekiplerimizin yanında mevzuatsal anlamda bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmayla esasında tütün bağımlılığı mücadelesini çok daha etkin hale getireceğiz. Kapalı alanlarda tütün ve sigara kullanımı konusunda mevzuatlarla ilgili iyi bir çalışma yapıyoruz. İnşallah kısa zamanda Meclisin gündemine bunu taşıyacağız.

İKİ BAKANLIKTAN ORTAK PROJE

Gıda ve şekerle ilgili Tarım Bakanlığı’nın da dahil olduğu bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Bakan Memişoğlu, yakında kamuoyuyla detayları paylaşacaklarını söyledi.

Bakan Memişoğlu “Doğru ve düzgün, sağlıklı alışkanlıklar edinmemiz gerekiyor. Sağlığımıza zarar verecek alışkanlıklardan, bağımlılıktan uzak kalmamız için de özellikle bu konuda tütünle ilgili iyi bir mevzuat çalışması yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra kamuoyuna ilan edeceğiz” mesajını verdi.

24 SENEDE BÜYÜK GELİŞİM

Son 24 senede hem altyapıda hem sistematik olarak büyük bir gelişim süreci yaşandığını vurgulayan Bakan Memişoğlu, kilo ile mücadele konusunda ise doğru ve sağlıklı beslenme, hareket ve egzersizin mutlaka yapılması gerektiğini, bunun için aile hekimlikleri, sağlıklı hayat merkezleriyle bu hedefi gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

