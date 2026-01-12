İran’daki protestolar 16. Gününde devam ederken, rejim Starlink uydularını etkisiz hale getirdi. Bu durum göstericilerin B Planı’nı yok ederken rejimin interneti keserek İran ekonomisine verdiği zarar şok etti.

İran'da rejime karşı protestoların en önemli iletişim kanalı olan Starlink uydu interneti, rejimin daha önce görülmemiş bir müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Ülke genelinde uygulanan dijital karartmayı yeni bir seviyeye taşıyan İran, protestocuların ana iletişim aracı haline gelen Starlink erişimini kesmek için askeri sinyal kesicileri devreye soktu. Bu, yurt içi internetin kesildiği anlarda aktivistler için hayati önem taşıyan "Plan B" adı verilen yedek bağlantı sisteminin ilk kez bu denli etkili bir şekilde devre dışı bırakıldığı anlamına geliyor.

Saati 1.56 milyon dolar! İran rejiminden protestocuların dostu Starlinke ölümcül darbe

ERİŞİM YÜZDE 80 ORANINDA DURDU

İran Wire'ın raporuna göre, ülkede on binlerce Starlink ünitesinin çalıştığı yönündeki iddialara rağmen, uygulanan karartma uydu bağlantılarını da hedef aldı. Başlangıçta Starlink'in yükleme ve indirme trafiğinin yaklaşık yüzde 30'u kesintiye uğrarken, bu oran saatler içinde hızla yüzde 80’in üzerine çıktı.

The Times of Israel gazetesi, bu son karartma sırasında İran'daki Starlink alıcılarının sayısının önceki dönemlere göre çok daha yüksek olduğunu bildirdi. Bu durum, hükümetin Starlink'i resmen yetkilendirmemesine ve hizmeti bulundurmanın yasa dışı olmasına rağmen, halkın uydu internete olan yoğun talebini gösteriyor.

GPS SİNYALLERİ HEDEFTE

Starlink alıcıları, uydularla bağlantı kurmak için Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) kullanıyor. The Times of Israel'e göre İran, geçen yıl İsrail ile yaşanan gerilimden bu yana GPS sinyallerini aktif olarak bozuyor. Bu bozucu sinyaller nedeniyle Starlink bağlantılarının bölgesel olarak kesildiği, bazı bölgelerde ise neredeyse tamamen karartma yaşandığı belirtiliyor.

“HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM”

İranlı teknoloji grubu Miaan’dan Amir Rashidi, TechRadar'a yaptığı açıklamada, "Son 20 yıldır İran'ın internet erişimini izliyorum ve araştırıyorum. Hayatımda böyle bir şey görmedim" dedi. Starlink veri paketlerindeki ani düşüşün izlenmesi, sahadan gelen ve uydu bağlantısının ciddi şekilde etkilendiği yönündeki haberleri destekledi.

İRAN’IN EKONOMİSİNE HER SAAT 1.56 MİLYON DOLARLIK ZARAR

İnternet kesintileri üzerine kapsamlı bir rapor hazırlayan Simon Migliano ise, İran'ın mevcut ulusal karartmasının "muhalefeti ezmek için kullanılan kör bir araç" olduğunu söyledi. Migliano, rejimin bu çaresizliğinin ülkeye çok ağır bir maliyeti olduğunu vurguladı: "Bu yaklaşımının bedeli şaşırtıcı; internetin kapalı olduğu her saat, İran ekonomisine 1.56 milyon dolarlık (yaklaşık 67 milyon TL) zarar veriyor."

NetBlocks’un gece boyunca yaptığı son çalışmada ise İran'daki internet karartmasının 60 saati geçtiği ve ulusal bağlantı seviyelerinin normal düzeyin yaklaşık yüzde 1'i civarında seyretmeye devam ettiği kaydedildi.

