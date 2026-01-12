2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesine sayılı günler kala, öğrenciler ve veliler e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne odaklandı. Karne öncesi not ve devamsızlık bilgilerini kontrol etmek isteyen milyonlarca öğrenci, “e-Okul not girişleri kapandı mı, ne zaman kapanacak?” sorusuna yanıt arıyor.

Türkiye'de 8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak Cuma günü sona erecek. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini alacak. İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

E-OKUL'UN KAPANMASI NE DEMEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre öğretmenlerin dönem sonu not ve devamsızlık girişlerini belirlenen süre içerisinde tamamlaması gerekiyor. Öğretmenler karne basım sürecine geçilmeden önce not girişlerini e-Okul üzerinden kapatıyor. Bu sürenin ardından sistem, öğrencilerin notlarında değişiklik yapılmasına izin vermiyor. Not girişleri kapatıldıktan sonra ise sistem yalnızca görüntüleme amaçlı açık kalıyor.

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci döneminde öğretmenlerin e-Okul sistemine not ve devamsızlık girişlerinin, -karne işlemleri öncesinde- 15 Ocak 2026 tarihinde sona ermesi bekleniyor. Bu tarihten itibaren öğretmenler not girişi yapamayacak; sistem fiilen girişlere kapatılmış olacak.

E-OKUL'DA ZAMAN ZAMAN YAVAŞLIKLAR YAŞANABİLİYOR

Karne günü yaklaşırken yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle e-Okul’a erişimde zaman zaman yavaşlık yaşanıyor, velilerin ve öğrencilerin bilgilerini erken saatlerde kontrol etmesi öneriliyor.

