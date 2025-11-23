Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı. Sarı lacivertlilerin Domenico Tedesco yönetiminde farklı bir havaya büründüğünü ve hem oyun hem zihinsel açıdan çok güçlendiğini belirten Dilmen, performansına ayrı parantez açtığı yıldız isim için derbi iddiasında bulundu.

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5 golle geçerek derbi öncesi puan farkını bir tuttu.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yapan Rıdvan Dilmen; Domenico Tedesco, Anderson Talisca, Marco Asensio ve derbi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"KORKUNÇ BİR POZİTİF ENERJİSİ VAR ŞU ANDA"

"Bugün Fenerbahçeli şundan dolayı mutlu: Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe yine şampiyonluğa oynuyordu ancak şimdi şampiyon olmaya inanılmasının en önemli sebebi oyuncular, teknik direktör ve camianın pozitif enerjisi. Fenerbahçe'nin korkunç bir pozitif enerjisi var şu anda. Tedesco geldiğinde bir enkaz varmış bunu görebiliyorum. Sadettin Bey ilk geldiğinde tesiste arkadaşlarına dönüp demiş ki: Bizim işimiz çok zor. Kasımpaşa, Zagreb maçları falan... Bir ölü toprağı vardı takımın üzerinde. Samandıra'nın bir şekilde kafasını kaldırması gerekiyor diyorduk."

"TEDESCO GİBİ DEĞERLİ BİR FİGÜR GELDİ"

"İyi futbol iyi oyuncuyla oynanır. Asensio'nun iki ayrı yarıdaki oyununa bakalım. Fenerbahçe çok başka yere geldi. Emin olun Fenerbahçe bugün puan kaybetse de benim sözlerim farklı olmayacaktı. Bu oyuncular ilgiyi hak ediyorlar şu anda. Fenerbahçe Kulübü'nün Başkanı; Talisca, Asensio'yu getirmiş. Fenerbahçe'nin tabii ki eksikleri de var. Önümüzdeki hafta yedek kulübesine baktığımızda Fenerbahçe'nin çok değerli bir yedek oyuncu grubu olduğunu göreceğiz. İyi bir kadro zaten vardı öncesinde de ama şimdi enerji de farklı. Artık Fenerbahçe'ye kapalı takıma karşı pozisyon buluyor. Kapanan takıma karşı şutlar deniyor. Kontratak performansı da var mı? Var. Geçiş oyununda da goller buluyor. Tedesco gibi değerli bir figür bu kulübe geldi. Demeciyle, hareketleriyle… Alanya maçı 2-2 bitti; gitti, hakemi tebrik etti ve tartışmalı bir maçtı. Kasımpaşa maçı beraberlikle bitti, “Biz galibiyeti falan hal etmedik” dedi. Biz buna çok alışık değiliz. Milli maç arasını da iyi değerlendirdiğini görüyoruz."

"ARTIK HAVLU ATAN TAKIM GİTTİ"

"Plan işlemeyebilir ama önemli olan havlu atmamak. Artık havlu atan takım gitti; yerine gerilerden gelen, reaksiyon veren ve skor yapabilecek birlikte oynaya oynaya alışan bir takım geldi. Saha dışarısındaki enerji, saha içerisine yansıyor; yansımaması mümkün değil, gireni de çıkanı da mutlu."

"BENCE GOL KRALLIĞININ BİRİNCİ ADAYIDIR"

"Hocanın kafasında Talisca mı Duran mı sorusu var şimdi. Talisca bu ülkeye fazla bir oyuncu. Bence gol krallığının birinci adayıdır. Büyük maçlar büyük oyuncuyla kazanılır. En-Nesyri ve Talisca sezon sonuna kadar 40 gol yapar. Fenerbahçe'nin istediği skordan bağımsız bu."

Marco Asensio ve İsmail Yüksek

"TRANSFER İÇİN 9 MİLYON EURO BÜTÇESİ VAR"

"Fenerbahçe'nin satmazsa 9 milyon Euro bütçesi var. Lewandowski haberleri falan hayal. Fenerbahçe'nin devre arasında yapması gereken 3 oyuncu yollayıp 3 oyuncu almak."

"GALATASARAY MAÇINDA TALİSCA'YI OYNATIRIM"

"Silah her zaman silahtır. Talisca topla 3. bölgeye geldiğin anda bir yerden çıkar. O, kuvvetsiz günlerini de geçmek üzere. Bir de şu var: Mutsuz bir tipten, mutlu bir adama evrildi; hem de her maçta 11’de oynamayarak. Ben her türlü Galatasaray maçında Talisca'yı oynatırım. İlk formayı ona veririm. Talisca santrfor olur. Acaba Asensio'yu sağa mı kaydırır diye düşünüyorum bir tek."

EMRAH TAŞÇI

Haberle İlgili Daha Fazlası