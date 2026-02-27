Anadolu Ajansı
15'inci defa buluştular! Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz bir arada
Bursa’nın Karacabey ilçesinde Yaren Leylek, 15. yılda da göçten gelerek balıkçı Adem Yılmaz ile buluştu.
Özetle
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğuyla tanınan Yaren Leylek, 15. kez göçten geri döndü.
- Yaren Leylek, 15. yılda da göçten geri döndü.
- Leylek, Balıkçı Adem Yılmaz ile olan dostluk hikayesiyle biliniyor.
- Buluşma, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde gerçekleşti.
- Gelenekselleşen buluşmanın fotoğrafları Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından çekildi.
Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek, 15. yılda da göçten geldi.
GELENEKSELLEŞEN KARE
Eskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki Balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konan Yaren Leylek’in gelenekselleşmiş fotoğrafları Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından çekildi.
