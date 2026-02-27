Kaydet

Eskişehir’in en işlek noktalarından Atatürk Bulvarı’nda dün akşam saatlerinde 06 CHA 675 plakalı bir otomobil ters yöne girerek trafiği tehlikeye düşürdü. Karşı şeritten gelen bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, otomobil sürücüsünün kuralları hiçe sayarak ilerlediği ve motosikletlinin korna çalarak uyarılarda bulunduğu görüldü. Faciadan dönülen o anlar sosyal medyada tepki topladı.

