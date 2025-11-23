Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-2 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"ÖZEL BİR ŞEY SÖYLEMEDİM DEVREDE"

Devre arasında yapılan konuşmayı anlatan Tedesco, "Özel bir şey söylemedim devrede, sakin olmalarını ve inanmalarını söyledim. Oyun planına, gücümüze inanmalarını, panik yapmamalarını söyledim." dedi.

"BU GALİBİYET KALİTEMİZİN ÜRÜNÜ"

Takımda güzel bir enerji olduğunu söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Bu bütün takım olarak alınmış bir galibiyet. Takımdaki enerjiyi görüyorsunuz. Maalesef sahaya 11 oyuncu koyabiliyorum, imkanım olsa herkesi aynı anda sahaya koyardım. Hepsi oynamayı hak ediyor. Bu galibiyet kalitemizin ürünü. Çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Fenerbahçeli oyuncuların gol sevinci

"BENİM AKLIM FERENÇVAROŞ MAÇINDA"

Galatasaray maçıyla ilgili gelen soruyu cevaplayan Tedesco, derbiden önceden Ferençvaroş maçını düşündüğünü belirterek "Bu akşam da Galatasaray maçını konuşmayı tercih etmiyorum. 1 saat önce 2-0 geriye düştüğümüz bir maçı kazandık. Birazcık sevinebiliriz, 1 saat kadar. Futbolda kutlama için süre azdır. Vaktimiz yok. Ferençvaroş maçı var. Fiziksel olarak güçlü oyuncuları var. Benim aklım Ferençvaroş maçında..." dedi.

EMRAH TAŞÇI

