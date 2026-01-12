CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkezde 81 il başkanıyla yaptığı 7 saatlik toplantıda oy oranlarının yüzde 32 bandında kalmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Özel’in, üye sayısı ve saha çalışmalarındaki yetersizlik nedeniyle teşkilatları “Silkelenin, sorumluluk alın, sorumluluktan kaçmayın” sözleriyle uyardığı öğrenildi.

BERAT TEMİZ- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün partisinin genel merkezinde 81 il başkanıyla bir araya geldi. Son dönemde oy oranlarının yüzde 32 bandına sıkışması sebebiyle normalleşme çıkışında bulunan CHP lideri Özel, yaklaşık 7 saat süren toplantıda da il başkanlarına “Silkelenin” uyarısında bulundu.

Anketlerdeki oy oranlarının birbirine yakın gelmesi ve bir türlü istenilen artışın sağlanamamasından şikâyet eden Özel, il başkanlarıyla yeni yol haritasını belirledi. Mevcut üye sayısından ve örgütlerin saha çalışmalarından memnun olmayan Özel’in il başkanlarına “Sorumluluk alın, sorumluluktan kaçmayın” dediği öğrenildi.

BAŞKANLARA KARNE VERİLECEK

Üye sayısı 2 milyonun altında kalan CHP’de öncelik bu sayının 2,5 milyona çıkarılması olarak belirlendi.

Ayrıca Özel’in, il başkanlarının performansına yönelik olarak her ay teşkilatlar için anket yaptırılmasını istediği ifade edildi. Belediyelere yönelik yapılan memnuniyet ölçümlerinin sene boyunca her ay örgütlere de yapılacağı öğrenildi. İl ve ilçe yöneticilerinin anketlerde memnuniyet oranının düşük kalması hâlinde Özel’in bu isimleri görevden alabileceği de konuşuluyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası