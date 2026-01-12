Özel uyardı: Silkelenin! CHP'de düşen oy paniği
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkezde 81 il başkanıyla yaptığı 7 saatlik toplantıda oy oranlarının yüzde 32 bandında kalmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Özel’in, üye sayısı ve saha çalışmalarındaki yetersizlik nedeniyle teşkilatları “Silkelenin, sorumluluk alın, sorumluluktan kaçmayın” sözleriyle uyardığı öğrenildi.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oy oranlarındaki durağanlık nedeniyle il başkanlarına "silkelenin" uyarısında bulundu.
- Özel, mevcut üye sayısı ve saha çalışmalarından memnuniyetsizliğini dile getirerek sorumluluk çağrısı yaptı.
- Partinin üye sayısının 2 milyondan 2.5 milyona çıkarılması hedefleniyor.
- İl başkanlarının performansı, aylık anketlerle düzenli olarak ölçülecek.
- Anketlerde düşük memnuniyet oranına sahip il ve ilçe yöneticilerinin görevden alınabileceği belirtildi.
BERAT TEMİZ- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün partisinin genel merkezinde 81 il başkanıyla bir araya geldi. Son dönemde oy oranlarının yüzde 32 bandına sıkışması sebebiyle normalleşme çıkışında bulunan CHP lideri Özel, yaklaşık 7 saat süren toplantıda da il başkanlarına “Silkelenin” uyarısında bulundu.
CHP’ye Bakan Yumaklı’dan su krizi tepkisi: Vatandaşı bidonlarla çeşme aramaya mahkum ettiniz
Anketlerdeki oy oranlarının birbirine yakın gelmesi ve bir türlü istenilen artışın sağlanamamasından şikâyet eden Özel, il başkanlarıyla yeni yol haritasını belirledi. Mevcut üye sayısından ve örgütlerin saha çalışmalarından memnun olmayan Özel’in il başkanlarına “Sorumluluk alın, sorumluluktan kaçmayın” dediği öğrenildi.
BAŞKANLARA KARNE VERİLECEK
Üye sayısı 2 milyonun altında kalan CHP’de öncelik bu sayının 2,5 milyona çıkarılması olarak belirlendi.
Ayrıca Özel’in, il başkanlarının performansına yönelik olarak her ay teşkilatlar için anket yaptırılmasını istediği ifade edildi. Belediyelere yönelik yapılan memnuniyet ölçümlerinin sene boyunca her ay örgütlere de yapılacağı öğrenildi. İl ve ilçe yöneticilerinin anketlerde memnuniyet oranının düşük kalması hâlinde Özel’in bu isimleri görevden alabileceği de konuşuluyor.