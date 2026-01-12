Türkiye- Pakistan- S. Arabistan oluşumu gündem oldu: Üçlü ittifak dünyayı salladı
Uzmanlar: ABD, Rusya, Çin ve İsrail; Türkiye'nin Pakistan ve S. Arabistan ile savunmada iş birliği yapmasına direnecek.
Türkiye'nin Pakistan ve Suudi Arabistan ile kuracağı iddia edilen savunma ittifakı, ABD'nin tutarsız politikaları ve NATO'nun geleceğindeki belirsizlikler nedeniyle ortaya çıkarak küresel çapta yankı uyandırdı ve bölgesel caydırıcılık amacı taşıyor.
- Türkiye'nin Pakistan ve Suudi Arabistan ile olası savunma ittifakı haberleri dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.
- Savunma uzmanı Turan Oğuz'a göre, bu oluşumlar ABD Başkanı Trump'ın dengesiz tutumu ve NATO'nun geleceğindeki belirsizliklerden kaynaklanıyor.
- İttifakın temel hedefi, bölgesel (İsrail, İran) ve küresel (ABD, Rusya) tehditlere karşı caydırıcılık sağlamak.
- Bu ittifak, ABD, AB, Rusya ve İsrail gibi birçok ülke tarafından tehdit olarak algılanacak ve başarısız kılınması için çaba harcanacaktır.
- Orta vadede, Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye yakınlaşmasıyla daha geniş bir askeri güvenlik işbirliğinin (Mısır, Katar, Libya, Suriye dahil) ortaya çıkabileceği belirtildi.
ABD basınının ilk olarak yazdığı, Türkiye’nin Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki savunma ittifakı haberleri dünyanın önemli gündem maddelerinden biri oldu.
Söz konusu gelişme ABD’den Çin’e, Avrupa’dan Afrika’ya kadar ses getirdi. İttifakı ve gelişmeleri yorumlayan savunma uzmanı Turan Oğuz, bu tür oluşumların başka ülkeler arasında olabileceğini, bunun en büyük sebebinin ABD Başkanı Donald Trump’ın “dengesiz ve çelişkili tutumu”ndan kaynaklandığını ifade etti.
Türkiye’yi rahatsız eden iki konu olduğunun altını çizen Oğuz, NATO’nun geleceğinin belirsizleşmesinin, İsrail, Yunanistan, GKRY ittifakına ABD ve AB’nin de destek vermesinin Türkiye’yi yeni ittifakları değerlendirme arayışına itebileceğini kaydetti. Oğuz, “Böylece bu ittifakla Hindistan, İsrail, İran gibi bölgesel tehditlerin yanında ABD ve Rusya gibi küresel tehditlere karşı da caydırıcılık hedefleniyor” dedi.
Böyle bir ittifakın önünde üç engel çıkabileceğini belirten Oğuz, şu tespitlerde bulundu:
“Başka Katar olmak üzere diğer Müslüman ülkeler de ittifaka katılmak isteyeceği için bölgesel ve küresel açıdan; ABD, AB, Rusya, Çin, Hindistan ve İsrail başta olmak üzere çok sayıda ülke ve birlik tarafından büyük bir tehdit olarak görülecektir. Dolayısıyla da başarısız olması yönünde çok çaba harcanacaktır.”
Oğuz, “S.Arabistan’ın Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail ile ilişkilerinin gerildiği bir zamanda, aynı Mısır örneğinde de olduğu gibi, Türkiye’ye daha da yaklaştığını görüyoruz. Bu tür bir yakınlaşmanın, orta vadede ‘Türkiye-Suudi Arabistan-Mısır-Katar-Libya-Suriye Askerî Güvenlik İşbirliği Anlaşması’ imzalanması noktasına kadar genişlemesi ihtimali, Orta Doğu-Doğu Akdeniz havzasında; ABD, İsrail, AB, Yunanistan ve GKRY için bugünden tedbir alınması gereken çok büyük endişe kaynağı olur” değerlendirmesinde bulundu.