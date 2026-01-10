Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Avrupalı liderleri hedef alırken Oreşnik füzesiyle tehdit etti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Avrupa’yı doğrudan hedef aldı. Medvedev, Avrupa yönetimlerini ağır ifadelerle suçladı ve Rusya’nın Ukrayna’da Avrupa ya da NATO askerlerini asla kabul etmeyeceğini söyledi.

Medvedev, paylaşımında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u doğrudan hedef aldı ve Avrupa’nın savaşı tırmandırdığını savundu. Açıklamasını Rusya’nın yeni nesil “Oreşnik” füzesiyle örtülü bir tehdit eşliğinde yapan Medvedev, Avrupa’daki siyasi liderlere ağır hakaretler yöneltti. Mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa’daki iktidardaki geri zekalılar belli ki Avrupa’da savaş istiyor. Bin kez söylendi: Rusya, Ukrayna’da herhangi bir Avrupa ya da NATO askerini kabul etmeyecek. Ama hayır, Macron bu zavallı saçmalığı pazarlamaya devam ediyor. Peki, o zaman. İşte alacağınız şey bu.”

"RUSYA NATO’YU UKRAYNA’DA KABUL ETMEZ"

Avrupa ya da NATO güçlerinin Ukrayna sahasına girmesi halinde bunun ağır sonuçları olacağı ima edildi. Saatte 13 bin kilometre hıza ulaşabildiği belirtilen Oreşnik balistik füzesi vurgusu, mesajın tonunu daha da sertleştirdi.

Rusya’dan Avrupalı liderlere ağır hakaret! Durdurulamaz füze ile gözdağı verdiler

36 FÜZE, 242 İHA: GECE BOYU SALDIRI

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus ordusunun gece boyunca geniş çaplı bir saldırı düzenlediğini duyurdu. Açıklamaya göre saldırıda 36 füze ve 242 insansız hava aracı kullanıldı.

Bu saldırılarda 13 Iskander balistik füzesi, 22 Kalibr seyir füzesi ve Rusya’nın Astrahan bölgesindeki Kapustin Yar poligonundan fırlatılan orta menzilli bir balistik füze yer aldı. Ukrayna hava savunmasının 18 füze ve 242 İHA’yı etkisiz hale getirdiği açıklandı. Ana hedefin Kiev olduğu bilgisi paylaşıldı.

Rusya’dan Avrupalı liderlere ağır hakaret! Durdurulamaz füze ile gözdağı verdiler

AVRUPA CEVAP VERDİ

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya’nın Oreşnik füzesini kullanmasının açık bir tırmanış anlamına geldiğini söyledi. Kallas, bu saldırıların Avrupa ve ABD’ye doğrudan bir uyarı niteliği taşıdığını dile getirdi.

AB ülkelerine hava savunma stoklarını hızla devreye alma çağrısı yapan Kallas, Rusya’ya karşı daha sert yaptırımlar hazırlanması gerektiğini ifade etti.

BMGK ACİL TOPLANTIYA ÇAĞRILDI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Oreşnik hipersonik balistik füze iddialarının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin acil toplantıya çağrıldığını duyurdu.

Haberle İlgili Daha Fazlası