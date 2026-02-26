İzmir'in Altıeylül Belediyesi, yeni evlenecek çiftlere yönelik bir destek programını hayata geçirdi. Bu kapsamda belediye ilk kez evlenecek çiftlere 10 bin TL nakdi destek verecek.

Son dönemde sosyal destek projelerine ağırlık veren Altıeylül Belediyesi, gençlere yönelik bu adımla birlikte sosyal belediyecilik çalışmalarını genişletmeye devam ediyor. Altıeylül Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda gençlere yönelik yeni bir destek programını hayata geçirdi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Garanti BBVA Genel Müdürü'nden yıl sonu enflasyon ve faiz tahmini

BELİRLENEN KRİTERLERİ TAŞIYAN ÇİFTLERE DESTEK

Başlatılan uygulama kapsamında, evlilik hazırlığında olan ve belirlenen kriterleri taşıyan çiftlere 10 bin TL nakdi destek sağlanacak. Destek programının, özellikle artan hayat maliyetleri karşısında yuva kurma sürecinde maddi zorluk yaşayan gençlere katkı sunması hedefleniyor.

Belediyeden evlenecek çiftlere destek! 10 bin TL verilecek

"GENÇLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMIYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Hakan Şehirli, sosyal belediyeciliğin sadece hizmet üretmek değil, insanların hayatına dokunmak anlamına geldiğini vurguladı. Şehirli açıklamasında "Göreve geldiğimiz günden bu yana Altıeylül’de sosyal belediyeciliği güçlendirmek için çalışıyoruz. Gençlerimizin hayatlarının en önemli adımlarından biri olan evlilik sürecinde onların yanında olmak bizim için büyük bir sorumluluk. Bugün birçok gencimiz yuva kurarken ciddi ekonomik yüklerle karşılaşıyor. Biz de Belediye olarak bu süreçte gençlerimizi yalnız bırakmak istemedik. Bu nedenle ilk kez evlenecek gençlerimize 10 bin TL nakdi destek sağlayarak onların yeni hayatlarına daha güçlü bir başlangıç yapmalarına katkı sunmayı hedefliyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımızda sadece yol yapmak, park yapmak yok; insanın hayatına dokunan, toplumun her kesimini kapsayan bir hizmet anlayışı var. Gençlerimizin mutluluğu, kurulan her yeni yuvanın sağlam temeller üzerine oturması bizim için çok kıymetli. Altıeylül’de sosyal destek projelerimizi artırarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Altıeylül Belediyesi tarafından hayata geçirilen destek programından yararlanmak isteyen çiftler Altıeylül Belediyesi’nin ilgili birimlerine gerekli belgelerle birlikte müracaat etmesi gerekiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası