MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü nedeniyle 72 gül ve bir tablo gönderdi. Tabloda Fetih suresinden ayetler, Allah ve Hazreti Muhammed isimleri ile Anadolu Türk desenleri özel bir mine boyama yöntemi kullanılarak yer aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 72. doğum günü sebebiyle bazı hediyeler takdim etti.

Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü hediyesi! İnce detaylara dikkat

72 GÜL VE ANLAMLI TABLO

72. yaşa özel 72 gül gönderilirken MHP'den yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin 72. yaş gününü kutlayarak zat-ı devletlerine 72 gülden oluşan bir çiçek ve İslam ülkelerine ait harita lazer gravür olarak hazırlanmış, üst kısmında Allah (C.C.) ismi, alt kısmında Hazreti Muhammed ismi yer alırken, harita içerisinde Fetih Suresi 1. ve 2. ayetlerin bulunduğu; köşelerinde dört halifeye ait isimlerin yer aldığı; Anadolu Türk desenleri yine lazer gravür olarak işlenmiş, zirkon taşlarla süslenmiş ve kuyum işçiliği marifeti ile metal katmanlar halinde hazırlanıp özel bir mine boyama yöntemi kullanılarak renklendirilmiş, sanatsal bir ahşap çerçeve içerisinde tek adet olarak hazırlanan bir tablo göndermişlerdir."

Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü hediyesi! İnce detaylara dikkat

Haberle İlgili Daha Fazlası