Bolu’da intihar eden 16 yaşındaki Efe Kerem Konuk’un acısına dayanamayan anne Mine Konuk, oğlunun Kılıçarslan Mezarlığı’ndaki kabri başında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Konuk, gözyaşlarıyla oğlunun yanına defnedildi.

Bolu'da 14 Şubat'ta kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar eden 16 yaşındaki Efe Kerem Konuk, ailesi tarafından evde ölü olarak bulundu. Efe Kerem'in cenazesi, sevenlerinin gözyaşları arasında Kılıçarslan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Anne yüreği evlat acısına dayanamadı… Cenazede yürek yakan detay

OĞLUNUN ACISINA DAYANAMADI

Evladının intiharı ile yıkılan anne Mine Konuk, oğlunun Kılıçarslan Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ettiği esnada fenalaştı. Oğlunun mezarı başında fenalaşan acılı anne, kalp krizi geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Mine Konuk, Bolu'daki tedavisinin ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Ankara'ya sevk edildi. Ankara'daki hastanede yoğun bakım ünitesine alınan anne Mine Konuk'tan acı haber geldi.

Anne yüreği evlat acısına dayanamadı… Cenazede yürek yakan detay

Evlat acısına yüreği daha fazla dayanamayan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen günlerdir sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Anne yüreği evlat acısına dayanamadı… Cenazede yürek yakan detay

YANINA DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden anne Mine Konuk, Kalıcı Konutlar Camiinde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından, oğlu Kerem Konuk'un mezarının yanına gözyaşlarıyla defnedildi.

Anne yüreği evlat acısına dayanamadı… Cenazede yürek yakan detay

Cenaze namazına Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Anne yüreği evlat acısına dayanamadı… Cenazede yürek yakan detay

Haberle İlgili Daha Fazlası