Şarkıları, sahne performansı ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, İstanbul’u terk ederek İzmir’e yerleştiğini açıkladı. Yıldızhan, “Emekliye ayrıldım” sözleriyle yeni hayat düzeninden ve yatırım planlarından bahsetti.

Fantezi, arabesk ve Türk halk müziğinin tanınan isimlerinden İzzet Yıldızhan, eşi Ajda Yıldızhan ile birlikte Galataport İstanbul’da objektiflere yansıdı.

EMEKLİLİK AÇIKLAMASI…

İstanbul’a artık daha az geldiklerini belirten sanatçı, “İstanbul’a çok fazla gelmiyoruz. on günde bir, iki günlüğüne gezmeye geliyoruz. Burada da işimiz var ama İzmir’de yaşıyoruz. Çocuklarla beraber Ankara’ya gidiyorum otele. Onun dışında emekliye ayrıldım gibi” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL’DA OTEL YAPMAK İSTİYORUM”

Snob Magazin’e konuşan ve bir davet için İstanbul’da bulunduklarını söyleyen Yıldızhan, İstanbul’da yeni bir yatırım planlayıp planlamadığı sorusuna ise “Her şey güzel, burada bir davete katıldık. Burayı da ilk kez görüyoruz, İstanbul’u yabancılar bizden daha iyi biliyor. Tamamını gezen en fazla %2 si falandır burada yaşayanların. Buraya bir girişim düşünmedik ama İstanbul’da İnşallah bir otel yapmak istiyorum. Ama nasip” cevabını verdi.

EVİNİN KAPILARINI AÇMIŞTI

İzzet Yıldızhan geçtiğimiz günlerde 9 çocuğu ve eşiyle yaşadığı evinin kapılarını ilk kez açmıştı. Özel hayatını uzun yıllardır kameralardan uzak yaşamayı tercih eden sanatçı, sunucu Asiye Acar’ın Kanal D'deki Pazar Gezmesi adlı programında İzmir’deki villasını gezdirmişti.

İzzet Yıldızhan’dan emeklilik açıklaması... Yeni yatırım planını anlattı

Yemyeşil bahçesi, geniş yüzme havuzu ve kış bahçesiyle öne çıkan villa, hem dış mimarisi hem de iç dekorasyonuyla dikkat çekmişti.

İzzet Yıldızhan’dan emeklilik açıklaması... Yeni yatırım planını anlattı

Haberle İlgili Daha Fazlası