Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > İzzet Yıldızhan ve Ali Koç'a komşu oldu... Çağatay Ulusoy lüks bir siteden ev satın aldı! Değeri 'Yok artık' dedirtti

İzzet Yıldızhan ve Ali Koç'a komşu oldu... Çağatay Ulusoy lüks bir siteden ev satın aldı! Değeri 'Yok artık' dedirtti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İzzet Yıldızhan ve Ali Koç&#039;a komşu oldu... Çağatay Ulusoy lüks bir siteden ev satın aldı! Değeri &#039;Yok artık&#039; dedirtti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy’un, lüks bir siteden yeni ev satın aldığı iddia edildi. Ulusoy’un bu yatırım için en az 3 milyon dolar ödediği öne sürüldü.

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy’un, kazandığı gelirleri gayrimenkule yatırmaya başladığı öne sürüldü. “Eşref Rüya” dizisiyle ekrana dönerek kariyerinde çıkışını sürdüren Ulusoy’un, Muğla Bodrum’daki lüks bir siteden villa satın aldığı iddia edildi.

İzzet Yıldızhan ve Ali Koç ile komşu oldu... Çağatay Ulusoy lüks bir siteden ev satın aldı! Değeri 'Yok artık' dedirtti - 1. Resim

Söz konusu sitede iş dünyasının tanınmış isimleri İzzet Yıldızhan, Ali Koç ve Sabancı ailesinden bazı kişilerin de evlerinin bulunduğu öğrenildi.

İzzet Yıldızhan ve Ali Koç ile komşu oldu... Çağatay Ulusoy lüks bir siteden ev satın aldı! Değeri 'Yok artık' dedirtti - 2. Resim

BU YATIRIM İÇİN 3 MİLYON DOLAR ÖDEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Gazetemagazin'de yer alan habere göre, villaların 3 ila 20 milyon dolar arasında değiştiği belirtilirken, Ulusoy’un bu yatırım için en az 3 milyon dolar ödediği ileri sürüldü.

İzzet Yıldızhan ve Ali Koç'a komşu oldu... Çağatay Ulusoy lüks bir siteden ev satın aldı! Değeri 'Yok artık' dedirtti - 3. Resim

Özel plajlarıyla dikkat çeken siteden ev aldığı konuşulan oyuncunun, son dizisinde bölüm başına 3,5 milyon lira kazandığı iddia edilmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kabus gerçek oldu! Et yiyen kurtçuk insana bulaştı: ABD'de ilk kez...10 yaşındaki kızına bıçak çekmişti: Çocuk gözyaşlarıyla seslendi! "Lütfen kurtarın"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Canlı yayında söyledi, sosyal medya karıştı: Oylum Talu’nun 'Taciz' yorumu tepki çekti - MagazinÜnlü sunucunun 'Taciz' yorumu tepki çekti! Sosyal medya karıştıİsviçre'ye yerleşip köy hayatı yaşıyordu! Seher Dilovan kızını ilk defa paylaştı: "Annesinin tıpkısı" yorumları geldi - Magazinİsviçre'de köy hayatı yaşıyordu! Kızını ilk defa paylaştı: "Annesinin tıpkısı"Gözlerden uzak yaşıyordu… Oyuncu Arkın Gelebe'nin son halini görenler yorum yağdırdı: "Saçları beyazlamış" - MagazinGözlerden uzak yaşıyordu! Son haline yorum yağdı: "Saçları beyazlamış"Atakan Özkaya’nın abisi Furkan Özkaya'dan yürek burkan paylaşım! Herkes aynı yorumu yaptı - MagazinAbisinden dikkat çeken paylaşım! Herkes aynı yorumu yaptıAslıhan Gürbüz ünlü oyuncunun tacize uğradığını duyurdu! Olay detayları açıkladı: Fotoğraflarını çaldı ve... - MagazinMeslektaşının tacize uğradığını duyurdu! Her detayı olayÜnlü oyuncu Jerry Adler hayatını kaybetti! Acı haberi meslektaşı duyurdu - MagazinÜnlü oyuncu hayatını kaybetti! Acı haberi meslektaşı duyurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...