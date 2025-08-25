İzzet Yıldızhan ve Ali Koç'a komşu oldu... Çağatay Ulusoy lüks bir siteden ev satın aldı! Değeri 'Yok artık' dedirtti

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy’un, kazandığı gelirleri gayrimenkule yatırmaya başladığı öne sürüldü. “Eşref Rüya” dizisiyle ekrana dönerek kariyerinde çıkışını sürdüren Ulusoy’un, Muğla Bodrum’daki lüks bir siteden villa satın aldığı iddia edildi.

Söz konusu sitede iş dünyasının tanınmış isimleri İzzet Yıldızhan, Ali Koç ve Sabancı ailesinden bazı kişilerin de evlerinin bulunduğu öğrenildi.

BU YATIRIM İÇİN 3 MİLYON DOLAR ÖDEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Gazetemagazin'de yer alan habere göre, villaların 3 ila 20 milyon dolar arasında değiştiği belirtilirken, Ulusoy’un bu yatırım için en az 3 milyon dolar ödediği ileri sürüldü.

Özel plajlarıyla dikkat çeken siteden ev aldığı konuşulan oyuncunun, son dizisinde bölüm başına 3,5 milyon lira kazandığı iddia edilmişti.