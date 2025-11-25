Taksim-Mecidiyeköy seferi yapan İETT otobüsünde yaşanan olay şoke etti. Tıka basa dolu araçta bağımlı olduğu öne sürülen bir şahıs büyük tuvaletini yaptı. Yolcular kokudan kaçacak yer ararken, şoför ise çılgına döndü.

Olay Taksim-Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir yolcu otobüste tuvaletini yaptı. Yakınındaki yolcular bir anda yayılan koku ile kaçacak yer aradı.

ŞOFÖR ÇILGINA DÖNDÜ : BANA NİYE HABER VERMİYORSUNUZ

Olayı duyan otobüs şoförü çileden çıktı. Hem tuvaletini yapan şahsa hem de diğer yolculara tepki göstererek 'Bana niye haber vermiyorsunuz' dedi.

UZUN SÜRE DİRENDİ

Şoför şahsı arabadan indirmek için yanına gitti ve azarladı, tuvaletini yapan adam ise bir süre istifini bozmadı. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler çok konuşuldu.

SEVDA KİLİÇ

