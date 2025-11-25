UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakiplerinden biri olarak dikkat çeken Ferençvaroş, köklü geçmişi ve güçlü kadrosuyla Avrupa futbolunda önemli bir yere sahip. Macaristan futbolunun en başarılı kulübü olan Ferençvaroş’un ülkesine, tarihine ve güncel piyasa değerine dair bilgiler merak ediliyor.

1899 yılında Budapeşte’de kurulan Ferençvarosi Torna Club, sadece Macaristan’ın değil Orta Avrupa’nın da en tanınan kulüplerinden biri olarak biliniyor. Yeşil-beyaz renkleri ve “Yeşil Kartallar” lakabıyla anılan takım, UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ile eşleşmesiyle birlikte yeniden gündemin üst sıralarında yer aldı. Kulübün kökeni, başarıları ve güncel kadro değerine dair veriler futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

FERENÇVAROŞ HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Ferençvarosi Torna Club (FTC), Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yer alan Ferencvaros semtinin takımıdır. Kulüp, 1899 yılında Ferenc Springer tarafından kuruldu. Macaristan futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan Ferençvaroş, ülkesinde hem taraftar sayısı hem de elde ettiği kupalar bakımından güçlü bir konuma sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Kulübün renkleri yeşil-beyaz ve “Yeşil Kartallar” lakabıyla tanınıyor. Macaristan Liginde toplam 36 şampiyonluk ile ülkenin en çok kupa kazanan takımı olan Ferençvaroş, 2006 yılında mali sorunlar nedeniyle tarihinde ilk kez küme düşse de kısa sürede toparlanarak yeniden üst seviyede yarışmaya başladı.

Ferençvaroş hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar?

FERENÇVAROŞ KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Ferençvaroş’un 2025/26 sezonu itibarıyla toplam kadro değeri 47.70 milyon eurodur. Kadro genişliği 31 oyuncudan oluşurken yaş ortalaması 28.3 olarak görülüyor. Takımın %64,5’i yabancı oyunculardan oluşuyor.

En değerli isimler arasında Alex Toth (5 milyon euro), Mohammed Abu Fani (3.5 milyon euro) ve Kristoffer Zachariassen (3 milyon euro) gibi oyuncular yer alıyor.

Kulübün iç saha maçlarını oynadığı Groupama Arena yaklaşık 23.698 seyirci kapasitesine sahip.

Ferençvaroş hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar?

FERENÇVAROŞ HANGİ LİGDE MÜCADELE EDİYOR?

Takım, Macaristan 1. Futbol Ligi olan Nemzeti Bajnoksag I'de (NB I) mücadele etmektedir.

IREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası