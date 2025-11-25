Sezonun maçı!

Çok erken bir kırmızı kart ve ardından penaltı golü iki teknik adamın da oyun ve taktik anlayışlarını değiştirdi.

1) Nuri Şahin hiç beklemedi, sol beki atılınca, Deniz Türüç’ü hemen oyundan aldı. Savunmaya Opoku’yu ilave etti. Bu düşüncesi ilk yarıda tuttu. Ve golleri arka arkaya buldular.

2) Trabzonspor’da Visca olmazsa olmaz bir oyuncu değildi. Olaigbe ondan geride sayılmaz. Rakip 10 kişi, bu hemen avantaja dönüşmedi. Bir tutukluk vardı. Reaksiyon vermediler.

Maç gitti, geldi, gitti, geldi!

Önce “Nerede o birkaç hafta önceki Trabzonspor? Fatih Tekke’de ve oyuncularında bir kabullenmişlik var!” dedik!

Sonra, “Trabzonspor, oyun olarak olmasa da skoru almasını bildi” diyecek olduk ki; Başakşehir, maça ortak oldu!

Unutulmayacak bir maçtı; Trabzon 90+11’de lige “ayar” verdi.

1) Zubkov çok etkisizdi, millî takım yorgunluğu mu anlaşılamadı? Gol atmıştı, moralli olması gerekirdi. Gönülsüz ve isteksizdi!

2) Vasatı aşamayan oyuncu çoktu. Geceye damga vuran Muçi ve asistlerin sahibi stoper Batagov oldu.

Maçı hakem değil, VAR yönetti!

1) Cihan Aydın’ın bu sezon Süper Lig’deki ilk VAR göreviydi. İlk 12 hafta VAR görevi verilmemişti. Üç kritik doğru kararla sorumluluk aldı.

2) Başakşehirli Ebosele’ye çıkan kırmızı kart; ciddi faullu oyundan mı, bariz gol şansından mı gösterildi orasını tam anlayamadık.

3) Halil Umut Meler, artık VAR’sız maç yönetemiyor. Hakemin adı ne olursa olsun; üç defa VAR’a gitmek hakeme “eksi puan” yazar. Monitöre gidip gelmekten yoruldu.

Maçın adamı: Muçi

