Çilingir Çalhanoğlu oldu!

Ömer Faruk Ünal
Ömer Faruk Ünal omerfaruk.unal@tg.com.tr
İkinciliği cebimize koymuş, esas derdimiz; play-off’taki rakibimiz kim olacaktı!

Bütün bunlara rağmen ideal sayılacak bir on birle başlamıştık. Son maçtan üç farklı oyuncu vardı.

Bulgaristan maçı “play-off’un provası olur” diye düşünmüştük!

Hedefsiz rakipler bazen problem olabiliyor. Dün biz bunu bilhassa ikinci yarıda hissettik. Bulgarlar 1-0’ı bile koruma

içgüdüsündeydiler.

Savunmayı açmakta zorlandık!

Bulgarların tek yapabildikleri, savunmalarını kalabalık tutarak skoru tutabilmeydi.

Yetenek ve oyun güçleri hiç yoktu. Pas dahi yapamıyorlardı.

İlk yarı boyunca oyun kontrolü bizdeydi; pozisyon bulan taraftık.

Çözüm; duran top ya da bariz bireysel hata yapmalarıydı. Açmakta zorlandık.

İkinci yarıda ikinci golü bulamadığımız her dakika Bulgarlar’ın direncini artırdı.

Pozisyon vermeye başladık. İkiyi, üçü erken bulabilsek dirençlerı kırılacaktı.

HAKAN ÇALHANOĞLU: Tepeden tırnağa lider oyuncu, skoru da sayesinde aldık. İki golde katkısı var.

KENAN YILDIZ: Soldan çok etkili ve iyi toplar getirdi, kimse vuramadı. Kendisinin vurdukları kaleyi tutmadı.

KEREM AKTÜRKOĞLU: Çok pozisyon (dört net) buldu, rakip savunmayı en çok bunaltan oyuncuydu.

HAKEM WALSH: Hakan Çalhanoğlu güçlü bir vücut diliyle topun rakibin koluna geldiğini İskoç hakeme hissettirdi.

Hakem “devam” diyordu ki; hiçbir yardım da almadan, penaltı noktasını gösterdi.

Maçın adamı: Hakan Çalhanoğlu

