Din bilgilerini öğrenmek şarttır

Ben Müslümanım diyen kimsenin, farzları ve haramları öğrenmesi ve ehemmiyet vermesi lazımdır.

Sual: Her Müslümanın kendine lazım olan din bilgilerini öğrenmesi mahakkak şart mıdır?

Cevap: Ben Müslümanım diyen kimsenin, imanın ve İslamın şartlarını ve dört mezhebin söz birliği ile bildirdiği farzları ve haramları öğrenmesi ve ehemmiyet vermesi lazımdır. Bilmemesi özür değildir. Yani, bilip de inanmamak gibidir. Kadınların yüzlerinden ve ellerinden başka yerleri, dört mezhebde de avrettir. İcmâ ile olmayan, yani diğer üç mezhebden birine göre avret olmayan bir yerini, ehemmiyet vermeyerek açan kâfir olmaz ise de, kendi mezhebine göre, büyük günah olur. Erkeklerin diz ile kasık arasını, yani uyluğunu açmaları böyledir. Bilmediğini öğrenmesi farzdır. Öğrenince hemen tövbe etmeli ve örtmelidir.

Müslüman olduğunu söyleyen bir kimsenin, yapacağı her işin, İslamiyete uygun olup olmadığını bilmesi lazımdır. Bilmiyorsa, bir Ehl-i sünnet âliminden sorarak veya bu âlimlerin kitaplarından okuyarak öğrenmesi lazımdır. İş, İslamiyete uygun değil ise, günah veya küfürden kurtulamaz. Her gün hakiki tövbe etmesi lazımdır. Tövbe edilen günah ve küfür, muhakkak affolur. Tövbe etmezse, dünyada ve ahirette cezasını çeker. Bu cezalar, kitaplarda yazılıdır. Büyük günah işleyen Müslüman, günahı kadar Cehennemde kaldıktan sonra çıkarılacaktır. Allahü teâlâya inanmayan ve İslamiyetin yok olması için çalışanlar ise, Cehennemde sonsuz kalacaklardır.

Erkeklerin ve kadınların namazda ve her yerde örtmesi lazım olan yerlerine avret mahalli denir. Avret mahallini açmak ve başkasının avret mahalline bakmak haramdır. İslamiyette avret mahalli yoktur diyen, kâfir olur. İcmâ ile, yani dört mezhebde de avret olan bir yerini açmaya ve başkalarının böyle avret mahalline bakmaya helal diyenin imanı gider. Kadınların avret yerini açmaları ve erkekler yanında şarkı söylemeleri ve mevlid okumaları böyledir. Erkeklerin diz ile kasıkları arası, Hanbeli mezhebinde avret değildir.

Yalan söylemek, dedikodu, gıybet, iftira, hırsızlık, hile, hıyanet, kalp kırmak, fitne çıkarmak, başkasının malını izinsiz kullanmak da günahtır. Bunları kâfirlere karşı da, kâfir memleketlerinde de yapmak haramdır. Cahillerin bilemeyeceği kadar meşhur ve zaruri olmayan şeyleri cahillerin bilmemesi küfür olmaz, günah olur.

