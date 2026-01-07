24 yaşındaki Selena Favoro, günlerini zar zor tamamlayabilecek kadar bitkin düşüyordu. Ayakta kalabilmek için öğlene kadar üç kahve içiyor, öğle arasında ise uyuklamak zorunda kalıyordu. Kan testleri defalarca “normal” çıktı ancak bir gün boynunda fark ettiği kitleyle hayatı alt üst oldu.

Selena saç dökülmesi, aşırı yorgunluk ve morarmalar gibi nedeni açıklanamayan belirtiler yaşamaya başlayınca endişelendi. Kilosunda da dalgalanmalar fark etti. Birçok kez doktora gitti ancak her seferinde test sonuçları temiz çıktı.

Genç kadın yaşadığı belirtileri “10 saate kadar uyuyordum ama yine de yorgun uyanıyordum. Öğlene kadar üç kahve içiyor, yine de öğleden sonrayı atlatabilmek için molamda uyumak zorunda kalıyordum. İşten sonra duş alıp doğrudan yatağa giriyordum. Ayrıca çok ciddi saç dökülmem vardı, saçımı her yıkadığımda tutam tutam dökülüyordu ve bacaklarımda sebepsiz morluklar oluşuyordu” şeklinde özetliyordu.

BOYNUNDAKİ KİTLEYLE ORTAYA ÇIKTI

Kısa süre sonra, ciddi şekilde bir şeylerin ters gittiğini gösteren net bir işaret ortaya çıktı. Selena, bir akşam cilt bakımını yaparken boynunda bir kitle fark etti.

Aile hekimi onu ultrasona yönlendirdi. Selena, ultrasonu yapan görevlinin daha önce “endişe verici” vakalar gördüğünü söylediğini ancak bunun “endişelenecek bir şey olmadığını” belirttiğini aktardı. Bu nedenle sonuçlar genç kadın için daha da sarsıcı oldu.

Birkaç gün sonra acil iğne biyopsisine alındı ve sonuçlarda Selena’ya papiller tiroid karsinomu (tiroid kanserinin en yaygın türü) teşhisi kondu.

“KANSER, KANSERDİR”

Avustralya’da yaşayan ve fizyoterapist olan Selena, 24. yaş gününden yalnızca üç hafta sonra, Ağustos 2025’te kanser teşhisi aldı.

Ertesi gün, boynundaki 3,8 santimetrelik nodülün alınması için acil ameliyata alındı. Cerrah, kitlenin muhtemelen Selena fark etmeden üç ila dört yıldır büyüdüğünü söyledi.

Teşhisi aldıktan sonra ise yaşadıklarıyla ilgili “Bu süreçte yaşadığım en büyük şey, neredeyse bir ‘kanser sahtekarlığı sendromu’ gibiydi. Başta teşhise çok üzülmüştüm ama başkalarının daha kötü durumda olduğunu düşünerek şikayet etmemem gerektiğini hissettim. Sonra şunu fark ettim: Günün sonunda kanser, kanserdir. Benim yaşadıklarım başkasınınkinden daha hafif olabilir ama bu, zor olmadığı anlamına gelmez” şeklinde konuştu.

Yapılan bir başka ultrason ve biyopsi, kanserin lenf bezlerine yayıldığını doğruladı.

Eylül ayında Selena, tüm tiroidinin ve etkilenmiş dokuz lenf bezinin çıkarıldığı “total tiroidektomi ve sol boyun diseksiyonu” ameliyatını geçirdi.

“ONLAR OLMASA ATLATAMAZDIM”

Selena, bu süreçte hayatındaki insanların desteğinin çok büyük olduğunu söylüyor:

“Bu benim yaşadığım bir deneyimdi ama aslında hepimizin birlikte mücadele ettiği bir süreçti. Bu durum onları da en az benim kadar etkiledi ama herkes bunu belli etmemeye çalıştı ve bana sevgi ve özen göstermek için elinden geleni yaptı. Onlar olmasaydı bu süreci bu kadar olumlu bir bakış açısıyla atlatamazdım.”

KONTROL SONUÇLARINI BEKLİYOR: UMARIM HER ŞEY GERİDE KALDI

Şu anda Selena’nın durumu çok daha iyi. Ancak kesin tablo, yapılacak kontrol taramaları ve testlerle netleşecek.

Normal hayatına yavaş yavaş dönen Selena, hastalığının geride kalmasını umuyor:

“Fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum, ameliyattan tamamen iyileştim ve neredeyse normal hayatıma döndüm. Ancak ocak ortasına kadar kontrol randevum yok. O zaman tarama ve kan testi sonuçlarımı alacağım ve umarım bu sürecin tamamen geride kalıp kalmadığını öğreneceğim.”

