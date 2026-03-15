Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 3'ü çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Altınova İskele Jandarma Komutanlığı ekipleri, denize yakın bir noktada yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede saklanan 3'ü çocuk 25 düzensiz göçmeni yakaladı.

İlk sorgulamalarının ardından yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı göçmenler daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.

